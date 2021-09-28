У Monobank появятся собственные банкоматы: что известно
Украинский Monobank начинает тестирование первого банкомата Mono. Это означает, что в обозримом будущем у "мобильного банка", вероятно, появится своя банкоматная сеть.
Опытный образец уже доставили в офис банка. Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский. Он также показал фотографию АТМ и дал понять, что аппарат еще доработан.
"К нам приехал на тесты первый банкомат – банкомат Mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", – написал банкир.
В комментариях к посту Гороховского клиенты уже поинтересовались, зачем Monobank понадобились собственные банкоматы. Клиенты банка считают, что АТМ от "Моно" должен быть необычным, ведь просто получить наличные можно и другими способами.
Сейчас клиенты Monobank могут снять наличные, воспользовавшись двумя опциями:
без комиссии – только через банкоматы "материнского" для "Моно" Universal Bank или банка-партнера А-Банк;
с фиксированной комиссией 0,5% – в любых других банкоматах Украины.
Эти условия работают для владельцев гривневых карт. Они не действуют при снятии кэша в иностранной валюте или при обналичивании кредитных средств.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Monobank объявил о запуске услуги онлайн-платежей. Сделать акцент решили на оплате с помощью QR-кодов. Их предлагают клеить на любые товары или просто показывать клиенту на кассе.
В приложении Monobank есть скрытые функции. Одной из них является возможность скопировать номер карты в буфер обмена, если в приложении зажать долгим тапом ее номер.