У Monobank появятся собственные банкоматы: что известно

Украинский Monobank начинает тестирование первого банкомата Mono. Это означает, что в обозримом будущем у "мобильного банка", вероятно, появится своя банкоматная сеть.

Опытный образец уже доставили в офис банка. Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский. Он также показал фотографию АТМ и дал понять, что аппарат еще доработан.

"К нам приехал на тесты первый банкомат – банкомат Mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", – написал банкир.

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В комментариях к посту Гороховского клиенты уже поинтересовались, зачем Monobank понадобились собственные банкоматы. Клиенты банка считают, что АТМ от "Моно" должен быть необычным, ведь просто получить наличные можно и другими способами.

Сейчас клиенты Monobank могут снять наличные, воспользовавшись двумя опциями:

без комиссии – только через банкоматы "материнского" для "Моно" Universal Bank или банка-партнера А-Банк;

с фиксированной комиссией 0,5% – в любых других банкоматах Украины.

Эти условия работают для владельцев гривневых карт. Они не действуют при снятии кэша в иностранной валюте или при обналичивании кредитных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: