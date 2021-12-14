Молоко из Украины оказалось в топ-3 самых дорогих в Европе

Украинское молоко по стоимости идет третьим среди самых дорогих в Европе. Более высокие цены на продукт – лишь на Кипре и Мальте.

Так, по данным сервиса Numbeo, литр молока в Украине стоит в среднем 27,24 грн, это 0,9 евро в эквиваленте. На Кипре за литр молока платят в среднем 1,38 евро (42 грн), а на Мальте – 1,02 евро (31,04 грн). Для сравнения: в Польше молоко стоит 0,8 евро/л (24,3 грн), а в богатой Германии – 0,89 евро/л (27 грн).

Причина такой дороговизны – в Европе сейчас накопились излишки молока-сырья, а в нашей стране его не хватает. Об этом рассказал глава совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский для AgroTimes.

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"Я не поддерживаю оптимистический прогноз, что потребление молочных продуктов в этом году возрастет до 203 кг на душу населения. Потому что не разделяю оптимизма вообще по объему производимого молока на основании статистики, и то, что у нас происходит увеличение потребления молока", – говорит специалист.

Чагаровский объясняет это тем, что в таких прогнозах аналитики ссылаются на данные официальной статистики, хотя доверять им можно только в промышленном сегменте молока. "Ведь в отношении молока и поголовья КРС (крупного рогатого скота. – Ред.) у населения, к сожалению, нет понимания реальной ситуации", – утверждает эксперт.

Он также указал, что общий уровень потребления молока и молочных продуктов оценивается на данный момент в 5-5,5 млн тонн. "Если поделить эту цифру на количество населения в стране, то мы не получим 203 кг на человека (получится около 132 кг . – Ред.)", – сказал Чагаровский.

Отметим, что в Украине в 2021 году сократилось производство молока. По итогам января-октября его было надоено на 6% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. При этом цены будут только расти.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что литр молока с начала года стал дороже на 3 грн, а твердый сыр подорожал более чем на 40 грн. В будущем рост цен продолжится, хоть и не будет таким значительным.