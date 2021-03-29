Министр финансов показал свои доходы: сколько заработал

Министр финансов Сергей Марченко получает около 41 тыс. грн в месяц (491 тыс. в год), при этом у политика есть автомобиль стоимостью 1,5 млн грн.

Об этом говорится в декларации министра, которую опубликовали в Едином реестре. В собственности министра есть квартира площадью 84,6 квадратных метра, которая на момент покупки в 2011 году стоила 960 000 гривен (120 000 долларов по курсу на тот момент). Супруга владеет квартирой в Киеве в 40 квадратных метров.

Кроме того, в его собственности есть автомобиль Audi A6 2017 стоимостью 1,5 млн грн. Супруга Марченко заработала 446,3 тыс. грн в юридической компании "Эверлигал". Наличкой супруга хранит 10 тыс. долларов, еще 50 тыс. есть на ее счету в ПриватБанке. У министра также есть счет в этом же банке – около 77 тыс. грн.

В прошлом году в мае министр финансов Сергей Марченко заработал 49 785 гривен. Минимальную зарплату 47 230 получили премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр Кабинета министров Олег Немчинов, министр здравоохранения Максим Степанов, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, министр юстиции Денис Малюська.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году вместе со своей супругой заработал больше 5,4 млн грн (450 тыс. в месяц).