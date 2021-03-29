Міністр фінансів показав свої доходи: скільки заробив

Міністр фінансів Сергій Марченко отримує близько 41 тис. грн на місяць (491 тис. на рік), при цьому у політика є автомобіль вартістю 1,5 млн грн.

Про це йдеться в декларації міністра, яку опублікували в Єдиному реєстрі. У власності міністра є квартира площею 84,6 кв. м, яка на момент покупки в 2011 році коштувала 960 000 гривень (120 000 доларів за курсом на той момент). Дружина володіє квартирою в Києві на 40 квадратних метрів.

Окрім того, в його власності є автомобіль Audi A6 2017 вартістю 1,5 млн грн. Дружина Марченка заробила 446,3 тис. грн в юридичній компанії "Еверлігал". Готівкою дружина зберігає 10 тис. доларів, ще 50 тис. є на її рахунку в ПриватБанку. У міністра також є рахунок у цьому ж банку – близько 77 тис. грн.

Минулого рок в травні міністр фінансів Сергій Марченко заробив 49 785 гривень. Мінімальну зарплату 47 230 отримали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр юстиції Денис Малюська.

Як раніше писав OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року разом зі своєю дружиною заробив більш ніж 5,4 млн грн (450 тис. на місяць).