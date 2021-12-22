Миллионы украинцев уже получили "1000 грн от Зеленского": как подать заявку

В Украине гражданам, которые вакцинировались от COVID-19, выплатили в общей сумме уже 2,3 млрд грн, то есть деньги получили уже 2,3 млн людей. При этом потратили за все время только 206 млн грн. Чтобы подать заявку на 1000 грн за вакцинацию, нужно иметь "зеленый" COVID-сертификат, обновленное приложение Дія и интернет-банкинг.

Как получить деньги, как можно их потратить, выдадут ли средства украинцам, которые вакцинировались за рубежом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще 4,5 млн украинцев подали заявки в приложении Дія, сообщается в Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Чтобы получить средства, нужно:

в Дії нужно перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

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Оформить карту можно в одном из банков, которые сотрудничают с программой. Сейчас это ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк. Мобильные приложения этих банков тоже следует обновить.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram написал, что чаще всего граждане тратят "тысячу от Зеленского" на кинотеатры и книжные магазины. На третьем месте – театральные продюсерские агентства.

По данным Monobank чаще всего деньги тратят на:

книжные магазины – 43,60%;

кинотеатры – 26,32%;

ж/д билеты по Украине – 13,11%;

театры – 8,38%;

спортзалы – 5,20%;

концерты – 2,51%;

музеи – 0,49%

авиабилеты по Украине – 0,38%.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, украинцы, которые получили вакцину за границей, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата. Им должны предоставить возможность перенести сертификаты в Дію.

"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, должны воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в Дію", – цитирует главу Кабмина "РБК-Украина".

Поскольку средства выделяются в рамках бюджетной программы "єПідтримка", то сумма не включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, то есть не облагается налогом.

Обычно доходы облагаются налогом в 19,5% – 18% НДФЛ + военный сбор 1,5%. То есть, если бы "тысяча за вакцинацию" облагалась, то на руки украинцы получали бы только 805 грн.

На то, чтобы потратить деньги, у граждан есть до 4 месяцев. В случае неиспользования средств, сумма будет возвращена государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен.

Кроме того, некоторым удается купить товары и услуги, на которые по правилам эти деньги тратить нельзя. Ситуацию уже заметили в Нацбанке – регулятор обратился к банкирам и потребовал провести проверки.