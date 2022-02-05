Маленькие пакеты из пластика скоро исчезнут из магазинов: как это скажется на кошельках украинцев

Несмотря на установленные минимальные цены на пластиковые пакеты от 2 грн и выше, маленькие кулечки для упаковки овощей и сладостей в магазинах продолжают продавать по 1-12 копеек. При этом фактически супермаркеты не нарушают никакие правила – просто эти пакеты оказались тоньше 50 мкм, и новые нормы на них не распространяются.

Минимальные цены на такую упаковку устанавливать не стали, ведь уже с 10 марта тонкие полиэтиленовые пакеты должны исчезнуть из торговых точек. На смену им придут крахмальные и бумажные аналоги, которые можно раздавать бесплатно. Цены на некоторые товары из-за этого могут постепенно повыситься из-за роста торговых наценок, но слишком сильно переплачивать, вероятно, не придется.

Такие требования прописаны в законе 1489-IX об ограничении обращения пластиковых пакетов. О том, сколько теперь стоят пакеты и за что украинцам придется платить больше, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Почем продают пакеты после 1 февраля

С февраля в Украине вступило в силу постановление Кабмина о минимальных ценах на пластиковые пакеты. По правилам, продавать кулечки без ручек и боковых складок нельзя дешевле 2 грн, а с ручками и складками – 3 грн.

Но новое постановление правительства касается исключительно пакетов толще 50 микрометров (мкм). То есть в эту категорию попадают только относительно крупные "маечки", а не те, что обычно висят в овощных отделах супермаркетов. Тем не менее "овощные" пакетики тоже нельзя предоставлять бесплатно – такая норма действует еще с 10 декабря 2021 года.

Поэтому крупные торговые сети еще в начале зимы установили символические цены на маленькие пакетики: от 1 коп. в "Варусе" до 12 коп. в АТБ. Когда стали известны подробности постановления Кабмина о минимальных ценах, эти цены менять не стали. К примеру, в чеке из "Форы" от 1 февраля значится пакетик за 10 коп.

Цены на большие пакеты, которые продаются уже на кассе, при этом действительно соответствуют минимальным. Например, АТБ предлагает их от 3 грн и дороже.

Как будем платить с 10 марта и вырастут ли цены

Согласно требованиям закона, с этой даты в магазинах должны остаться только платные "толстые" пакеты (более 50 мкм). Дальнейший рост цен на них ни законом, ни решениями правительства пока не предусмотрен. Конечно, магазины могут их повысить из-за инфляции, но учитывая серьезную конкуренцию на рынке продуктового ритейла и то, какой ажиотаж среди украинцев вызвало подорожание пакетов, шансы на воплощение такого сценария в ближайшее время невелики.

Платные полиэтиленовые кульки можно будет заменить на бесплатные биоразлагаемые – из крахмала или полиактида. А вот оксоразлагаемые пакеты попадут под тот же запрет, что и обычные полиэтиленовые – по сути это тот же пластик, только покрытый особым раствором.

Стоит отметить, что крупы, сахар, соль и другие сыпучие продукты, а также мясо и рыбу можно будет бесплатно упаковывать в тонкие пластиковые пакеты. Такое разрешение будет действовать до 2023 года. К тому времени торговцы должны придумать альтернативы. Например, можно использовать те же крахмальные пакеты.

Еще один вариант – бумажные пакеты. Они и сейчас есть в некоторых сетях супермакертов, правда, используются в основном не для овощей и фруктов, а для выпечки. Пока что они бесплатные, и можно рассчитывать, что это не изменится после 10 марта.

Кстати, в АТБ уже заявили, что в ближайшее время не собираются использовать бумажные пакеты. Вместо них будут многоразовые пакеты из нетканки и одноразовые из крахмала. "На смену пластиковым так называемым пакетам-"майкам" придут полностью биоразлагаемые пакеты и многоразовые пакеты-"майки" из спанбонда. Бумажные пакеты для упаковки товаров торговая сеть АТБ пока вводить не планирует", – поделились планами в компании.

Конечно, полностью бесплатных пакетов не существует. Как и до введения новых правил, цены на пакеты будут закладывать в общую наценку товаров. И это может привести к подорожанию, ведь новые виды упаковки будут дороже для самих магазинов.

Если одна пластиковая "майка" в рознице стоит около 1 грн, то крахмальный аналог такого же размера – уже 5 грн. Бумажные пакеты обходятся в 3-4 раза дороже пластиковых. Такая разница в цене между пластиком и альтернативами, по подсчетам специалистов, может привести к постепенному увеличению торговой наценки на 3%.

Вероятнее всего, это коснется лишь "бюджетных" торговых сетей, т.к. дорогие супермаркеты и так используют более высокие наценки (ради сервиса в том числе), а потому могут себе позволить "дарить" клиентам пакеты. Кроме того, такое подорожание магазины не смогут распространить на социальные товары, наценка на которые ограничена с помощью государственного регулирования.

Бумажные пакеты тяжелые. Придется переплачивать за вес продукта?

Действительно, пакеты из бумаги весят больше, чем из обычного пластика. Однако в случае маленьких кулечков разница невелика: согласно расчетам производителей, вес небольшой и очень тонкой "майки" из полиэтилена составляет около 1 грамма, а бумажного пакета аналогичного размера – около 3 граммов. При этом если "маечка" будет толще, ее вес может достигать и 5-7 граммов. Столько же весит довольно вместительный крафт-пакет.

То есть при стоимости картошки 8,25 грн/кг цена пластиковой "маечки" при взвешивании составит около копейки, а бумажного кулька – около 2 коп. Разница в весе могла бы более существенно повлиять на конечную цену очень дорогих продуктов, например, красной рыбы – при цене 500 грн/кг переплата за пластиковый пакет составит 50 коп., а за бумажный – 1,5 грн.

Однако для рыбы и мяса обычные полиэтиленовые пакеты все еще можно использовать бесплатно. Это правило изменится только к 2023 году, но и тогда вряд ли будут упаковывать рыбу в бумагу, ведь она размокает. Скорее всего, будут использовать биоразлагаемые пакеты.

Что делать, если магазин нарушает правила

Выполнение новых требований уполномочена контролировать Госпродпотребслужба. Соответственно, о нарушениях можно сообщать на телефоны ее горячей линии (044-364-77-80, 050-230-04-28).

За продажу пакетов по ценам ниже минимальных или бесплатную раздачу в непредусмотренных законом случаях торговым точкам грозят штрафы. Причем наказание будет ужесточаться:

с 10 декабря 2021 года штраф составляет 1700-3400 грн, а за повторное нарушение – 3400-8500 грн;

с 10 марта 2022 года штрафы вырастут до 8 500-17 000 грн, в случае повторного нарушения – до 17 000-34 000 грн.

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