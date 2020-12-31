Львиная доля украинцев останется без пенсий: Госстат показал цифры

В Украине неофициально работает каждый пятый. 20,6% трудоустроены без официального оформления, они не платят взносы в Пенсионный фонд и рискуют остаться без выплаты.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Так, уже в 2027-м для того, чтобы вовремя получить пенсию, нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа. Все, кто сейчас работают неофициально, это требования выполнить не смогут.

По подсчетам Министерства социальной политики, всего около 45% украинцев в возрасте 60 лет не смогут выйти на пенсию вовремя. Всего в Украине работает 16 млн человек. Количество безработных в экономически активном возрасте (от 15 до 70 лет) составляет 17 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составляет 49,8%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,1%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил 9,5%.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.