Левова частка українців залишиться без пенсій: Держстат показав цифри

В Україні неофіційно працює кожен п'ятий. 20,6% працевлаштовано без офіційного оформлення, вони не платять внески до Пенсійного фонду і ризикують залишитися без виплати.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики. Так, вже в 2027-му для того, щоб вчасно отримати пенсію, потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу. Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть.

За підрахунками Міністерства соціальної політики, всього близько 45% українців у віці 60 років не зможуть вийти на пенсію вчасно. Загалом в Україні працює 16 млн осіб. Кількість безробітних в економічно активному віці (від 15 до 70 років) становить 17 млн осіб.

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старших становить 49,8%, а серед населення у віці 15-70 років – 56,1%. Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старших і у віці 15-70 років склав 9,5%.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.