В Украине самая популярная специальность среди абитуриентов – филология. Количество гуманитариев значительно превышает число технарей, как следствие, в крупных городах большинство безработных имеют высшее образование.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, к примеру в столице 79% официально безработных имеют высшее образование. Дело в том, что среди работодателей затребованы технические специалисты как с высшем, так и с профессионально-техническом образованием. В то же время сами украинцы выбирают "легкие" гуманитарные специальности.

Как результат, в официальный список дефицитных специальностей попали такие профессии, как слесарь, машинист, сварщик, верстальщик. Бывший директор по развитию Work.ua, основатель Borsch Рекрутинг Сергей Марченко.

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По его словам, в развитых странах желающих получить техническое образование куда больше. К примеру, в США обучение в вузе воспринимают как инвестицию. Студенты берут большие кредиты для того, чтобы учиться и сразу же планируют: помогут ли им полученные знания успешно найти работу и заработать на выплату долга. В Украине же высшее образование доступно для большинства.

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