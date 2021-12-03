Лоукостеры могут отменить рейсы из Украины – открытое небо с ЕС так и не заработало

Соглашение о едином авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС до сих не заработало. По этой причине лоукостеры и авиакомпании могут отменить рейсы, запуск которых анонсировали ранее.

К примеру, Wizz Air хочет запустить рейс из Киева в аэропорт Шарлеруа рядом из Брюсселем (Бельгия) и аэропорт Бове рядом с Парижем (Франция). Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Мининфраструктуры.

Отмечается, что соглашение все еще не ввели в действие из-за особого механизма документа. Даже временный запуск этого договора подразумевает, что стороны должны пройти определенные процедуры и обменяться нотами о завершении процедур.

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Соглашение начинает действовать с первого дня месяца, который следует после получения последней ноты. То есть если все вопросы будут уложены в текущем месяце, то договор будет введен в действие уже 1 января 2022-го.

А пока что для полетов между Украиной и странами Евросоюза действуют старые межправительственные правила. Они ограничивают полеты в целый ряд европейских государств.

Испанский лоукостер Vueling также ранее открыл продажу билетов на рейсы Париж-Киев. Авиакомпания по прежнему продает билеты с запуском рейсов 5 декабря.

Напомним, еще в октябре Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе", о котором договорились еще в 2013 году. Предполагается, что это приведет к появлению в нашей стране новых лоукостеров, снижению цен на авиабилеты в целом, а также развитию туризма.

Теперь:

любая страна ЕС сможет назначать своих перевозчиков для выполнения рейсов в Украину;

европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.

"Открытое небо" – это совместное авиационное пространство. В нем устанавливаются общие правила безопасности авиаперевозок. В зону "открытого неба" при этом входят не только страны ЕС, но и партнеры – третьи страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная авиакомпания Украины – Ukrainian National Airlines, – о старте создания которой президент Владимир Зеленский объявил в конце ноября, начнет работать уже в 2022 году. Полностью же свой флот компания, которую президент ранее называл своей мечтой, сформирует намного позже – в 2025 году. При этом, будут ли это исключительно украинские самолеты – неизвестно.