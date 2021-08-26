Курс биткоина взлетел до $50 тысяч, ему прогнозируют исторический максимум: возможно ли разбогатеть, если купить сейчас

Курс биткоина за несколько недель увеличился с $30 000 до 50 000, фактически восстановившись после очередного обвала. Часть аналитиков считает, что криптовалюта имеет все шансы для того, чтобы вырасти до исторического максимума (на данный момент около $61 000). При этом далеко не все эксперты сходятся на мнении, что сейчас лучшее время для инвестиций в первую криптовалюту.

Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков считает, что в этом году стоимость биткоина имеет все шансы для обновления исторического максимума, сообщает издание "РБК-Крипто". По его словам, если купить криптовалюту сейчас, то можно к концу 2021-го получить 30-40% чистого дохода. Это не позволит разбогатеть на такой инвестиции, однако значительно ее приумножит.

"Я рекомендую не стараться поймать коррекцию, а покупать биткоин по текущим ценам комфортным объемом", – сказал он. С таким выводом не соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он считает, что для покупки нужно дождаться, пока курс опуститься ниже $50 тысяч.

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С тем, что вскоре первой криптовалюты снизится примерно на $5 тысяч за монету, соглашается и директор финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. При этом аналитики сходятся во мнении: после коррекции криптовалюта вернется к уверенному росту.

Отметим, стоимость биткоина не зависит от экономических факторов. Кроме того, ни одна компания, центробанк, организация не может гарантировать стабильность криптовалюты. Курс может как взлететь, так и обвалиться.

Как ранее писал OBOZREVATEL: