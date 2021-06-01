Курс биткоина резко упадет, затем снова взлетит: основатель криптобиржи рассказал, когда покупать

Курс биткоина в ближайшее время может упасть с 37,4 до 17 тыс. долларов за монету. Затем криптовалюта снова начнет расти до отметки в около 70 тыс.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал IT-бизнесмен, основатель криптобиржи Coinsbit Николай Удянский. Сам бизнесмен заявил, что будет покупать биткоин, когда курс опустится до 25 тыс. долларов.

"Биток рос благодаря неадекватной эмиссии. Мое видение – максимальное падение до 17 000. Надо вспомнить Уоррена Баффета: когда все хорошо – продавайте, когда все плохо – закупайтесь. Любой пузырь легко лопается. Коррекция – это нормальная реакция на рынке. За всю историю крипты всегда надувался пузырь и была в дальнейшем мощная коррекция. Терпение, и все вернется. Не нужна паника, на это и рассчитывают такие манипуляторы, как Тесла, и ему подобные", – говорит Удянский.

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В августе по оценкам эксперта курс может вернуться к 70 тыс. долларов за монету. "Лично я вышел из крипты. Буду ждать курс на 25 тыс. Рекомендую всем почитать книгу "Цифровое золото". Это первая книга, которую я прочитал непосредственно о битке, там все разъясняется. Биток – это Мона Лиза, это картина, ценность. Кто-то будет продавать, кто-то с его помощью сохранять деньги", – добавил эксперт.

Отметим, украинские чиновники и политики могли потерять на падении биткоина в мае около 23,5 млрд грн. Это следует из опубликованных деклараций представителей исполнительной, судебной и законодательной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь до 390 000 долларов.