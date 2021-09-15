Купюру в 100 грн продают за 50 тысяч: в чем особенность и сколько за нее заплатят

Украинец на сервисе объявлений OLX пытается продать купюру номиналом в 100 грн за 50 тыс. грн. Ее редкость заключается в номере – ВЛ 7777777. Правда, нумизматы уверяют, что на самом деле рыночная цена такой купюры в десятки раз меньше.

Как говорится в объявлении на OLX, "купюра 100 грн с супер номером ВЛ 7777777 можно проверить в любом банке". Реальная же стоимость банкноты может составлять всего около 200 грн и то при соблюдении определенных условий.

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Как рассказал OBOZREVATEL автор самого популярного в Украине тематического сайта для нумизматов Виталий Ткач, банкнота в 100 грн не считается редкой, независимо от года своего выпуска. Ее действительно могут купить нумизматы, но только если она не была в обращении (или же идеально сохранилась) и имеет редкий номер (например, ВЛ 7777777).

"Конечно, 50 тыс. грн это нереальная цена. Да, если она анциркулейтед, то есть в идеальном состоянии, не была в обращении, все уголки ровные, нет потертостей, ее можно продать. Точную цену можно определить на аукционе, но это может быть, например, 200 грн. Хотя, конечно, могут быть и вариации, но никак не 50 тыс. грн", – рассказывает Ткач.

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