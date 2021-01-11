Кому в Украине платят от 70 тысяч: названы лучшие вакансии
В Украине среднюю зарплату больше 76 тысяч гривен платят программистам, которые владеют языком С++. В десятке самых высокооплачиваемых вакансий сразу 9 предложений – для IT-специалистов.
Об этом говорится в статистике зарплат кадрового портала rabota.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет менее 13 тыс. грн. Самые высокооплачиваемые вакансии:
C ++ программист 76000 грн
Программист Java 60000 грн
Тим лид 55000 грн
.Net-программист 55000 грн
Angular-разработчик 51000 грн
Python-программист 49500 грн
SQL-программист 45000 грн
Magento-программист 40500 грн
Ruby on Rails программист 40000 грн
Медиабайер 40000 грн
Среди городов больше всех зарабатывают жители столицы (около 15,5 тыс. грн). В Одессе можно рассчитывать на зарплату в 13,5 тыс. грн, а в Днепре – 13,5 тыс.
Киев – 15500 грн
Днепр – 13000 грн
Запорожье – 11500 грн
Львов – 12500 грн
Одесса – 13500 грн
Харьков – 12500 грн
Винница – 11000 грн
Житомир – 11000 грн
Ивано-Франковск – 11000 грн
Кривой Рог – 11000 грн
Кропивницкий – 10000 грн
Луцк – 10500 грн
Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.
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