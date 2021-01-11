Кому в Україні платять від 70 тисяч: названо кращі вакансії

Олександр Литвин Особисті фінанси 05:06, 11.01.2021

В Україні середню зарплату більше 76 тисяч гривень платять програмістам, які володіють мовою С ++. У десятці найбільш високооплачуваних вакансій відразу 9 пропозицій – для IT-фахівців.

Про це йдеться в статистиці зарплат кадрового порталу rabota.ua. При цьому середня зарплата в Україні становить менше 13 тис. грн. Найбільш високооплачувані вакансії:

  • C++ програміст 76000 грн

  • Програміст Java 60000 грн

  • Тім лід 55000 грн

  • .Net-програміст 55000 грн

  • Angular-розробник 51000 грн

  • Python-програміст 49500 грн

  • SQL-програміст 45000 грн

  • Magento-програміст 40500 грн

  • Ruby on Rails програміст 40000 грн

  • Медіабайер 40000 грн

Скільки заробляють українці
rabota.ua

Серед міст найбільше заробляють жителі столиці (близько 15,5 тис. грн). В Одесі можна розраховувати на зарплату в 13,5 тис. грн, а в Дніпрі – 13,5 тис.

  • Київ – 15500 грн

  • Дніпро – 13000 грн

  • Запоріжжя – 11500 грн

  • Львів – 12500 грн

  • Одеса – 13500 грн

  • Харків – 12500 грн

  • Вінниця – 11000 грн

  • Житомир – 11000 грн

  • Івано-Франківськ – 11000 грн

  • Кривий Ріг – 11000 грн

  • Кропивницький – 10000 грн

  • Луцьк – 10500 грн

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, 2021-му українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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