Кому в Україні платять від 70 тисяч: названо кращі вакансії

В Україні середню зарплату більше 76 тисяч гривень платять програмістам, які володіють мовою С ++. У десятці найбільш високооплачуваних вакансій відразу 9 пропозицій – для IT-фахівців.

Про це йдеться в статистиці зарплат кадрового порталу rabota.ua. При цьому середня зарплата в Україні становить менше 13 тис. грн. Найбільш високооплачувані вакансії:

C++ програміст 76000 грн

Програміст Java 60000 грн

Тім лід 55000 грн

.Net-програміст 55000 грн

Angular-розробник 51000 грн

Python-програміст 49500 грн

SQL-програміст 45000 грн

Magento-програміст 40500 грн

Ruby on Rails програміст 40000 грн

Медіабайер 40000 грн

Скільки заробляють українці rabota.ua

Серед міст найбільше заробляють жителі столиці (близько 15,5 тис. грн). В Одесі можна розраховувати на зарплату в 13,5 тис. грн, а в Дніпрі – 13,5 тис.

Київ – 15500 грн

Дніпро – 13000 грн

Запоріжжя – 11500 грн

Львів – 12500 грн

Одеса – 13500 грн

Харків – 12500 грн

Вінниця – 11000 грн

Житомир – 11000 грн

Івано-Франківськ – 11000 грн

Кривий Ріг – 11000 грн

Кропивницький – 10000 грн

Луцьк – 10500 грн

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, 2021-му українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.