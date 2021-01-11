Кому в Україні платять від 70 тисяч: названо кращі вакансії
В Україні середню зарплату більше 76 тисяч гривень платять програмістам, які володіють мовою С ++. У десятці найбільш високооплачуваних вакансій відразу 9 пропозицій – для IT-фахівців.
Про це йдеться в статистиці зарплат кадрового порталу rabota.ua. При цьому середня зарплата в Україні становить менше 13 тис. грн. Найбільш високооплачувані вакансії:
C++ програміст 76000 грн
Програміст Java 60000 грн
Тім лід 55000 грн
.Net-програміст 55000 грн
Angular-розробник 51000 грн
Python-програміст 49500 грн
SQL-програміст 45000 грн
Magento-програміст 40500 грн
Ruby on Rails програміст 40000 грн
Медіабайер 40000 грн
Серед міст найбільше заробляють жителі столиці (близько 15,5 тис. грн). В Одесі можна розраховувати на зарплату в 13,5 тис. грн, а в Дніпрі – 13,5 тис.
Київ – 15500 грн
Дніпро – 13000 грн
Запоріжжя – 11500 грн
Львів – 12500 грн
Одеса – 13500 грн
Харків – 12500 грн
Вінниця – 11000 грн
Житомир – 11000 грн
Івано-Франківськ – 11000 грн
Кривий Ріг – 11000 грн
Кропивницький – 10000 грн
Луцьк – 10500 грн
Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, 2021-му українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.
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