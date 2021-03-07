Кому в Украине платят от 60 тысяч в месяц: названы лучшие вакансии
В Украине самая высокая средняя зарплата у программистов. Некоторые из них могут рассчитывать на ежемесячную оплату в размере больше 65 тыс. грн.
Об этом говорится в статистике кадрового портала work.ua. Средняя зарплата по стране при этом составляет всего около 12 тыс. грн.
Самые высокооплачиваемые вакансии:
ASP.Net программист – 65000 грн
Программист Java – 65000 грн
C ++ программист – 63500 грн
Тим лид – 57500 грн
.Net–программист – 55000 грн
Программист django – 55000 грн
Python–программист – 51500 грн
Angular разработчик – 51000 грн
Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.