Кому в Украине платят 150 тыс. грн с опытом работы в два года: названы лучшие вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Кто в Украине может зарабатывать от 100 тысяч

В Украине зарплаты выше 100 тыс. грн могут получать программисты. К примеру, специалист, который может сам разработать продукт (Full Stack Developer) в среднем зарабатывает 150 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала rabota.ua. По данным издания, все предложения в пятерке самых высокооплачиваемых – для IT-шников.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине
Middle Full Stack Developer – 150 тыс. грн

"Мы ищем опытных сильных профессионалов среднего уровня, которые помогут управлять внутренними процессами и поддерживать наш веб-сайт. Наш идеальный кандидат должен иметь опытом работы не менее двух лет", – говорится в объявлении.

Видео дня

Задачи:

  • Обслуживание корпоративного сайта компании с использованием HubSpot CMS/WordPress CMS

  • Создание новых и настройка существующих веб-приложений

  • Устранение неполадок и решение проблем.

Senior HTML developer – 110 тыс. грн

Требования:

  • От пяти лет опыта разработки программного обеспечения

  • Отличные навыки фронтенд-программирования

  • Уровень английского языка выше среднего (письменный и устный)

  • Технологии: TypeScript, GraphQL, React, Emotion, Библиотека тестирования React.

Senior Front-End Developer 104 тыс. грн

Требования:

  • Работа с техническими историями в компании

  • Внедрить новый интерфейс POC (подтверждение концепции)

  • Опыт работы с передовыми фреймворками/библиотеками для SPA (в идеале с ReactJS, Redux) и т.д.

  • Комплексные навыки разработки, включая современные функции JavaScript.

Senior Java Developer – 100 тыс. грн

Обязанности:

  • Ежедневное общение с Заказчиком и командой для достижения общей цели

  • Изучение запросов и разработка решений

  • Создание технических заданий

  • Выполнение модульного, интеграционного, нагрузочного, E2E-тестирования (от начала до конца)

PostgreSQL Administrator – 100 тыс. грн

Обязанности:

  • Обеспечение отказоустойчивых и доступности баз данных PostgreSQL

  • Создание резервных копий, восстановления из резервных копий, мониторинг

  • Оптимизация производительности БД, наладка, troubleshooting

  • Обеспечение информационной безопасности

  • Взаимодействие со смежными командами

  • Предоставление PostgreSQL как сервиса

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