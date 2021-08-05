Украинским заробитчанам платят в Польше больше 70 тысяч: у кого самые высокие зарплаты

В Польше для украинцев открыли тысячи вакансий. Без высшего образования заробитчанам готовы платить больше 70 тыс. грн. Такую зарплату предлагают дальнобойщикам.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. К примеру, в Познань (Польшу) ищут водителя-международника на зарплату до 75 тыс. грн. Главное требование: наличие категории С+Е.

"География перевозок – западная Европа. Автопарк состоит из автомобилей MERCEDES и DAF отвечающим экологической норме EURO-6. Каденции: 2 месяца/1 месяц", – говорится в объявлении.

Другая компания ищет дальнобойщика на зарплату в 72 тыс. грн. Также на достойные зарплаты могут рассчитывать рабочие на стройку.

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Так, рабочий для сборки каркасных домов в Польшу может получать 65 тыс. грн. "Ищу рабочих или целые бригады для сборки каркасных домов в Польше. Обеспечиваем бесплатное жилые и гарантируем хорошую зарплату! Делаем рабочую визу", – говорится в объявлении.

Требования:

возраст не старше 56 лет

опыт работы не меньше года в Украине и не меньше 3 месяцев в Eвропе

Зарплата 400 евро ставка и 58 евро в день, что в эквиваленте 2140 — 2200 евро в месяц. График работы 3 месяца через 1 и 5/2 (недель) (это самый удобный для фирмы).

Как ранее писал OBOZREVATEL: