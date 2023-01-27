Кому в Украине отменят выплаты: некоторым придется срочно переоформлять документы 

В Украине с 1 января некоторые получатели соцвыплат обязаны переоформить заявления, чтобы получать помощь от государства. Эта норма касается не всех категорий. Среди них, к примеру, часть переселенцев.

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Об этом, как пишет Минфин, сообщила адвокат Вера Тарасенко в своей колонке. Она проанализировала постановления Кабмина и назвала те категории граждан, которые обязаны переоформить заявления.

Кабинет министров своим постановлением № 1320 обязал всех, кто получает соцвыплаты, переоформить их. В то же время в постановлении № 1460 предусмотрено автоматическое продление большинства выплат. В результате оказалось, что далеко не все украинцы обязаны переоформлять свои выплаты.

Такое обязательства ввели для: тех, кто получает помощь малообеспеченным семьям;

тем, кто не заработал на пенсию и получает помощь в качестве неработающего;

помощь на проживание переселенцам.

Три эти категории должны обратиться в Центры предоставления админуслуг либо к местной власти по месту своей регистрации. Если же это не сделать, то выплаты могут отменить.

"Если ваша территориальная община, город, поселок или село входит в перечень зон боевых действий или в список временно оккупированных территорий, который регулярно утверждается и меняется КМУ, то Вам пока проходить эту перерегистрацию на социальные выплаты не нужно", – поясняет юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине семьи с детьми могут подавать заявки на получение социальной помощи с помощью Дії. Размер помощи зависит от того, каким критериям соответствует получатель.

Также сообщалось, что украинцам могут отказать в выплате больничного. Юрист назвал единственное законное условие для этого.