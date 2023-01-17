Украинцам могут отказать в выплате больничного: юрист назвал единственное условие

Украинцам могут отказать в выплате больничного на работе только в одном-единственном случае. Денег не будет, если сотрудник не оформил лист нетрудоспособности или сделал это неправильно.

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Во все остальных случаях отказ работодателя является незаконным. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, пишет сайт "Pro Гроші".

"Отказать в выплате больничного работодатель может, только если больничный не зарегистрирован надлежащим образом. Тогда это будет прогулом", – объяснил Кравец.

По его словам, никаких других оснований для отказа в выплатах просто не существует. То есть работодатели, которые пытаются заблокировать выплату больничного в качестве "дисциплинарной меры", нарушают закон.

В таком случае пострадавший сотрудник должен предпринять несколько шагов, рассказал юрист. Алгоритм действий таков:

написать письменное обращение к работодателю с требованием осуществить выплаты, которые предусмотрены законом;

если выплаты не последовало, обратиться в суд.

После рассмотрения дела суд вынесет решение о принудительном взыскании выплаты с работодателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине увеличились больничные выплаты. Средняя ежедневная сумма выплат теперь составляет 431 грн.

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