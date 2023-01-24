В Украине семьям с детьми раздадут деньги: заявление можно подать в Дії

В Украине семьи с детьми могут подавать заявки на получение социальной помощи с помощью Дії. Размер помощи при этом зависит от того, каким критериям соответствует получатель.

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Как сообщают в Telegram-канал Минсоца, записаться на тестирование новой функции можно здесь. Выплаты доступны:

тем, кто усыновил ребенка (10 320 грн выплачивают сразу, затем в течение трех лет ежемесячно по 860 грн);

тем, кто присматривает за больным ребенком (4544 грн, если ребенку до 6 лет, от 6 до 18 лет - 5666 грн)

одинокому родителю с ребенком (до 6 лет - 2272 грн, от 6 до 18 лет - 2833 грн)

"Продолжаем обеспечивать цифровую безбарьерность. Сегодня можно записаться на бета-тест сервисов семьям с детьми на портале Дія. После успешного тестирования отдельные категории родителей с детьми смогут подать заявление на получение социальных выплат от государства быстро, удобно и в любое время суток", – отметила Оксана Жолнович, министр социальной политики.

Какие еще выплаты для детей существуют

В Украине в 2023 году семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты. Размер составит 2100 грн. При этом деньги получат те, кто имеет троих детей и больше. Как говорится в разъяснении Минсоца, деньги платят до того момента, пока ребенок не достигнет когда ребенок достигнет 6 лет. Помощь многодетным семьям была введена правительством еще с 1 апреля 2019 года – родители получили возможность получать ежемесячную помощь в размере 2100 грн.

При этом оформить помощь можно в любой момент, даже если ребенку уже исполнилось 5 лет. Чем больше семья, тем больше размер выплаты (после третьего ребенка на каждого следующего можно получить дополнительно 2100 грн). Отметим, что в 2023-м размер выплаты не изменится. До размера в 2100 грн еще повысили еще в марте прошлого года.

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