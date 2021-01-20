Кому платят от 25 тыс. грн: названы самые выгодные вакансии

В Киеве самые высокооплачиваемыми вакансиями в базе столичной службы занятости разместили для риелтора (25 тыс. грн), электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (24,4 тыс. грн) и главного механика (23,8 тыс. грн).

Об этом в сообщении Киевского городского центра занятости, размещенного на официальном сайте ведомства. За ними следуют:

руководители отделов и структурных подразделений – 22,7 тыс. грн;

электромонтер контактной сети – 22 тыс. грн;

исполнительный директор и продюсер – 21,8 тыс. грн;

инженер-программист – 21,7 тыс. грн;

каменщик – 21 тыс. грн;

газосварщик, испытатель и слесарь-сборщик двигателей, электромонтажник строительный, литейщик металлов и сплавов – по 20 тыс. грн.

Всего по состоянию на 18 января 2021 года работодатели столицы проинформировали службу занятости о наличии 7038 тыс. вакансий. Стабильно высокий спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров.

В дефиците представители рабочих профессий. При этом на рынке труда столицы наблюдается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы – среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, высшие государственные служащие, руководители и профессионалы, зато существует острая потребность в представителях рабочих профессий.

Больше всего претендентов на одно свободное рабочее место насчитывается в сферах информации и телекоммуникации и финансовой и страховой деятельности (по 29 человек).

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В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.