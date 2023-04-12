Коллекционеры охотятся на украинские копейки: какие можно дорого продать

Старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что они являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", готовы платить от 8 000 грн до 10 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

За 2000-3000 грн можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – отмечают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также дорого можно продать 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. За эту монету могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн.

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