Коллекционеры охотятся на украинские копейки: какие монеты можно дорого продать

Старые украинские монеты могут принести своих владельцам большие деньги. Дело в том, что они являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, за 2000-3000 грн можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Как рассказівают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

Также ценятся 2 копейки 2003 года – за них можно выручить от 1800 грн 2200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Кроме того, среди коллекционеров ценными считаются бракованные монеты. К примеру, с инкузным браком. Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде. Также среди "ценных браков":

неправильный поворот аверса к реверсу;

два реверса;

два аверса;

чеканка на "чужих" заготовках;

пробные номиналы и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую памятную монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 000 грн. Она выполнена из серебра – масса драгоценного металла в чистоте составляет 500 грамм. Номинал – 50 грн.

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