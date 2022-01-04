Киевский таксист проработал всю новогоднюю ночь и решил больше так не делать: сколько он получил

Таксист из Киева в новогоднюю ночь провел эксперимент, чтобы узнать, сколько можно заработать в праздник. Он провел за рулем 13 часов и проехал около 330 километров. Заработать удалось 4800 грн, прибыль после вычета расходов на бензин составила 4200 грн. Таксист пришел к выводу, что это не стоит пропущенного праздника с семьей.

Эксперимент провел Антон Корнийчук, который поделился результатами на сайте Texty. Он уточнил, что в Новый год сервисы такси предлагали водителям промоакции и поездки по повышенным тарифам:

Uber платил 130 гривен за 5 выполненных поездок с 19:00 до 22:00, 220 гривен за 6 поездок с 02:00 до 05:00;

Uklon с 20:00 поднял цену на 40% от базового тарифа;

Bolt снизил комиссию с 25% до 10% после 10-й поездки.

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По словам Корнийчука, который работал на всех сервисах, больше всего заказов было до 23:00 и уже после наступления нового года. Полночь таксист встретил без клиентов. Под утро, по его словам, водители могли заработать 200 грн за 10 минут.

В итоге таксист за семь часов до нового года заработал 2,1 тыс. грн, а за шесть часов после полуночи – еще 2,7 тыс. грн. На бензин он потратил 600 грн, поэтому выручка составила 4,2 тыс. грн. Корнийчук сделал вывод, что менять праздник с семьей на работу в праздничную ночь он больше не планирует.

"Стоит ли оно того? Если критически не хватает денег – новогодняя ночь однозначно позволяет их быстро заработать. Но обращайте внимание – это очень изнурительно", – написал таксист.

Он уточнил, что "никакие деньги не способны заменить эмоции" от общения с родными и близкими. "Я больше точно не хочу встречать Новый год под светофором на мосту", – резюмировал Корнийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевские таксисты анонсировали повышение тарифов на свои услуги. Предполагается, что стоимость одного километра проезда поднимается на 4 грн – с 6 до 10 грн для машин эконом-класса. Таким образом, рост тарифа составит 66%. Речь идет не об интернет-агрегаторов для вызова такси (по типу Uber, Uklon), а о лицензированных перевозчиках.

Также стало известно, что проезд в общественном транспорте для жителей Киева может подорожать до 12 гривен, а для приезжих – до 20 грн. Окончательную стоимость должны установить после обсуждений. Также в Киеве в начале 2022 года планируют обеспечить оплату проезда наземным транспортом при помощи банковских карт.