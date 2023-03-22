Как украинцам распознать опасный продукт в магазине: озвучен способ со стикерами

Очень часто в магазинах продают опасные продукты, это может быть мясо, колбасные продукты, молочная продукция. Однако есть несколько способов распознать такие товары. Один из них – способ с отклеиванием стикера.

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Если потребитель видит большое количество наклеенных стикеров, то можно аккуратно отклеить их и посмотреть, какая дата указана на самом первом стикере. Об этом рассказала в блиц-интервью OBOZREVATEL председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова.

"Если мы видим большое количество наклеенных стикеров, а такое часто магазины делают для продления срока годности продукта, то рекомендую их попробовать аккуратно отклеить и посмотреть, что написано на первом стикере. То есть это, вероятно, будет правильная информация", – сказала специалист.

Кроме того, когда человек что-нибудь покупает, он должен смотреть на срок годности, условия температурного режима, в которых продаются продукты. "Например, если масло не в морозилке, то уже есть вопросы. По сути из-за такого нарушения условий хранения у этого продукта уменьшается срок годности", – объясняет Куликова.

При этом самый главный лайфхак как обезопасить себя при покупке продукции – покупать их в торговых сетях или проверенных магазинах. Также эксперт советует приобретать товары крупных компаний, которые не были замечены в каких-то скандалах по качеству продукции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в марте-апреле вырастут цены на лук. Стоимость будет повышаться до середины мая, пока не появится отечественный продукт.

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