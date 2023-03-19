Украинцам втюхивают опасные продукты и фальсификаты, из-за границы завозят товары с химией: что нужно знать и как защититься

Украинцам на рынках, в магазинах и супермаркетах часто продают фальсификаты и некачественные продукты. Чтобы не нанести вред своему здоровью и близких – нужно проверять товар визуально и смотреть маркировку.

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Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова. Она поделилась с потребителями несколькими полезными советами.

– Какие продукты чаще всего фальсифицируют в Украине и на какие нужно обращать внимание при покупке больше всего?

– Самая главная рекомендация – покупать продукты в торговых сетях, именно в сетевых магазинах. Потому что часто на рынках сейчас происходит полное безобразие, по-другому не скажу. Допустим, по маслу сливочному, я могу опираться на те исследования, которые мы проводили, и сколько не было бы рекомендаций как выявить в домашних условиях есть ли в масле растительный жир или нет, это все равно не дает 100% гарантий. Нужно только лабораторное исследование.

Мы проверяли прошлой осенью масло, отбирали больше 20-24 позиций, а в результате из них 40% оказалось фальсификатом. Так что, к сожалению, масло фальсифицированное можно встретить и в торговых сетях. То есть лучше покупать какие-то проверенные марки, какие у всех на языке. Но те позиции, которые приобретались на рынках, они все оказались фальсификатом. То есть вот такая ситуация.

В принципе, фальсифицировать могут все – любые переработанные продукты. Поэтому сейчас достаточно сложно. Однако торговые сети – хоть какая-то гарантия. Если вдруг потребитель сталкивается с тем, что масло ненадлежащего качества, он всегда может предъявить эту претензию продавцу. Однако если на рынке покупаем продукт – претензию никому предъявить не сможем.

Фальсифицированные и некачественные продукты могут попасться, например, в виде мяса, колбас, мясных переработанных продуктов. Опять-таки, когда человек что-то покупает, он должен смотреть на срок годности, условия температурного режима, в которых продаются эти колбасы. Если мы видим большое количество наклеяных стикеров, вот как один на другой клеят, а такое часто магазины делают для перепродления срока продукта, то рекомендую их попытаться аккуратно отклеить и посмотреть, что написано на первом стике. То есть это, скорее, будет самая правильная информация.

– Где наиболее опасно покупать товары? Это, так понимаю рынки и всякие продуктовые точки на улицах?

– Да. На улице – вообще отдельная история. То есть мы тоже такие вещи не рекомендуем покупать. То есть понятно, что мы привыкли к покупке овощей, и это нормально, что человек видит сразу. А вот продукты, которые переработанные, то их лучше покупать в торговых сетях. Рынок – это проблема.

– Как можно простому потребителю понять, что продукт опасен и ему его не нужно брать?

– Визуально, опять-таки, у нас есть возможность осмотреть продукт на вид. Чтобы он был нормального, типичного цвета, чтобы не было, например, если вакуумная упаковка, конденсатов. Если конденсат есть, это говорит о том, что герметичность упаковки нарушена. Целостность упаковки тоже проверяем, это гарантия качественного продукта. Безусловно, проверяем срок годности или фразу "Вжити до:..". То есть это самое главное, на что должен обращать внимание потребитель.

Также, естественно, не должно быть каких-то признаков плесени. Если это продукт без упаковки, то визуальный осмотр тоже нужен. В крайнем случае можно попросить дать понюхать продукт. Запах свежего продукта мы определить в состоянии.

– В последнее время стал замечать, что в Украину очень много из-за рубежа завозится опасных продуктов. Можно ли сказать каких товары большего всего и откуда именно чаще всего везут?

– Нельзя сказать, откуда их конкретно везут. В Европе есть такая система оповещения об опасных продуктов, которая называется RASFF. Госпродпотребслужба с ними контактирует, у нас есть доступ к этой системе в формате открытого окна, но, к сожалению, мы не члены Европейского Союза. Все продукты, которые попадают в Украину, об этом информирует Госпродпотребслужба и она, по идее, должна принимать меры по изъятию этой некачественной продукции с рынка Украины. Это именно по той информации, которая приходит через систему оповещения RASFF.

Опять-таки, когда какие-то превышения химических веществ находят в орехах, печенье, простой человек не может это определить на вкус, цвет, на глаз. Это все делается в лаборатории. К сожалению или к счастью, это функция государства – контролировать качество и безопасность продукции, которая попадает к нас на рынок.

– То есть можно сказать, что когда мы вступим в Евросоюз, то вся эта ситуация с продуктами и их качеством будет намного лучше?

– Хочется в это верить, потому что в Европейского Союза достаточно много механизмов по работе с опасной продукций, система оповещения также работает и рынок сам себя в этой ситуации выравнивает. Опять-таки, мы тоже всегда призываем потребителей, если они соткнулись с нарушениями, увидели продукцию ненадлежащего качества, информировать и писать жалобы в Госпродпотребслужбу. Также можно делиться информацией такой в социальных сетях.

Если действительно видим нарушение, то не стоит проходить мимо, потому что чем более мы в этом плане социально ответственны, тем больше вероятность того, что наш рынок со временем очистится.

– Взирая на нынешние объемы опасной продукции и фальсификатов можно ли сказать, что на недостаточном уровне работает наша Госпродпотребслужба? И можно ли как-то улучшить контроль за качеством?

– К сожалению, работает служба не на должном уровне по одной простой причине: в период войны запрещены плановые проверки наших производителей и это, конечно, оказывает негативное влияние на рынок. Когда уходит контролирующая функция, сразу появляется огромное количество производителей, которые хотят уменьшить свои затраты на производство своей продукции. Тобиш ее фальсифицировать, не соблюдать уровень необходимых требований и т.д.

– Могли бы вы дать читателям несколько советов: как и где нужно брать продукты, не боясь за свое здоровья? Может какой-то лайфхак или способ.

– Самый главный лайфхак – торговые сети, проверенные магазины и марки. Мы знаем, что у нас есть нормальные крупные компании, которые производят продукцию, они давно на рынке и на слуху. Такие компании как раз реже всего так сказать пускаются "во все тяжкие", потому что для них очень важна репутация и испортить ее можно в одну секунду, а восстанавливать придется гораздо дольше.

Также смотреть где хранятся продукты. Например, если масло хранится не в морозилке, то уже есть вопросы. По-сути, таким образом у этого масла уменьшается срок годности, если открытый холодильник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на разных сегментах рынка количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%. Речь идет не только о том, что продают на вес на рынках, но даже о продукции с полок супермаркетов и магазинов.

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