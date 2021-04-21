Как распознать некачественную колбасу: советы эксперта

Около 50% колбасы на базарах – фальсификат. В супермаркетах показатель чуть ниже – в среднем около 30%. Но действительно качественный продукт найти крайне сложно.

Об этом OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. По его словам, в Украине проблемы с качеством колбасных изделий, ведь производителей никто не контролирует и состав, обозначенный на упаковке, может не соответствовать действительности.

"Указывают высший сорт, пишут что угодно в составе. А если кинуть это в лабораторию, мы увидим, что там шкура, кости, соя, крахмал, усилители вкуса. Кости действительно могут быть в колбасе, но в мясосодержащем продукте, или колбасе второго сорта. В то же время кости мы находим и в высшем сорте, в колбасе, которая позиционируется как детская. На которой указано, что она рекомендована МОЗ", – говорит Несмиянов.

Действительно проверить качество колбасы можно только в лаборатории. Для рядового потребителя при покупке прежде всего стоит обратить внимание на цену. К сожалению, стоимость колбасы более 300 грн за кг еще не гарантирует ее качество. Но если вы видите колбасу высшего сорта, к примеру, по 39 грн за кг, из натурального в ней на самом деле только шкура и кости.

Особенно внимательными нужно быть к колбасе на базарах. И не только из-за фальсификата. На колбасе с базаров, чаще всего, нет даже даты производства, чтобы не было списаний. Так же стоит помнить, что колбасу там натирают, чтобы она не выглядела испорченной.

В супермаркетах не менее легко приобрести прострочку. Особенно если вы покупаете на развес. Ведь производители часто указывают срок годности для упакованного продукта, но не указывают, сколько времени можно хранить такую колбасу после вскрытия. Ее часто продают, пока не кончится общий срок годности, хотя она при этом – давно испорчена.

Потому Несмиянов советует, прежде всего, ограничить потребление, чтобы не наражать себя на опасность. "Колбасы надо кушать меньше. Привыкайте к тому, что контроля особого нет. Есть, возможно, производители хорошие, но эта колбаса уйдет в космос по ценам. По возможности переходите на сырье – мясо. Даже фарш не стоит покупать. И самое главное – не давайте колбасных изделий сомнительного качества детям", – подытожил эксперт.

Напомним, молоко и молочные продукты являются лидерами среди продуктов, которые чаще всего фальсифицируют. Наличие жиров немолочного происхождения – самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла. На втором месте по типу нарушений – несоответствие маркировки. Также часто подделывают рыбу и мясо.

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