Украинцам продают фальсификат: какие продукты чаще подделывают

Молоко и молочные продукты являются лидерами среди продуктов, которые чаще всего фальсифицируют. Наличие жиров немолочного происхождения – самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла. На втором месте по типу нарушений – несоответствие маркировки. Также часто подделывают рыбу и мясо.

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы. "Продукты питания, которые покупают украинские потребители, должны быть безопасными и соответствовать всем законодательным нормам и требованиям. Мы должны защитить потребителей. Работа в этом направлении будет только усиливаться", – говорит председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

С начала 2021-го специалисты провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверки. В результате изъяли из оборота более 31 тонны продуктов. Было изъято:

молоко и молочные продукты (более 6 тонн);

рыбу (4,7 тонн);

мясо птицы (3,3 тонны);

мясо и мясопродукты (более 2 тонн).

Кроме того, было принято 49 решений о приостановлении оборота пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 млн грн.

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