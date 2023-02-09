Как приготовить горячую пищу, если отключили свет и газ: чем стоит запастись

Длительные отключения света могут лишить украинцев возможности готовить горячую пищу – прежде всего, тех, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. Особенно это доставит неудобства в виду снижения температуры, когда полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Выйти же из ситуации поможет газовая горелка.

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"Компактная газовая горелка – девайс каждого туриста, который поможет разогреть или приготовить еду. [А также] Вскипятить воду, если в вашем доме исчезнет электроснабжение", – рассказывают специалисты Visit Ukraine.

Они отмечают: стоимость газовой горелки разная. В частности, наименьшие стоят от 300 грн, а газовый баллон – от 200 грн. "Такого баллона хватит на неделю для 1-2 человек", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, есть и более дорогие опции. К примеру, бытовые баллоны от 2 л до 10 л объема, которые часто уже идут с горелкой. Они стоят от 2 500 грн, но работают гораздо дольше.

Как лучше готовить еду с помощью газовой горелки

При приготовлении пищи с помощью газовой горелки специалисты советуют отдавать предпочтение посуде с маленьким объемом и тонкими стенками. Таким образом можно сэкономить газ.

При этом они подчеркивают: на горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Чтобы разнообразить меню, можно попробовать готовые блюда в банках или сублимированные блюда. "Не рассчитывайте таким способом варить борщ для 10 человек", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, на случай же, если не будет возможности готовить, стоит запастись непортящейся пищей. Это могут быть сухофрукты или орешки, шоколад, энергетические батончики и пр.

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