Как подать декларацию "ФОП" для 1-3 групп в Дія: пошаговая инструкция

В приложении Дія появилась возможность подать годовую декларацию физических лиц-предпринимателей для 1-3 групп. Теперь процедура станет доступной в несколько кликов.

Видеоинструкцию подачи декларации в своем Telegram опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он подчеркнул, что "ФОПам" больше не нужно нанимать бухгалтера или тратиться на дорогостоящие платные сервисы, так как это можно сделать самостоятельно, удобно, быстро и бесплатно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, пользователю необходимо выбрать категорию "Налоги ФОП" в приложении Дія, где кликнуть на вкладку "Декларация плательщика Единого налога". Далее нужно ввести сумму годовых поступлений, подтвердить свою личность и воспользоваться услугой Дія.Підпис, после чего декларация будет отправлена.

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Напомним: также Федоров анонсировал запуск новой услуги єЗахист в приложении Дія. С ее помощью каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, а также, в каких реестрах есть информация о них. Такое решение основано на частых сообщениях о "сливе данных украинцев", которые вызывают вопросы и тревогу.

"Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре", – добавил Федоров.

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