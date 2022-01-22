В Дії появится услуга єЗахист: что это и зачем нужно

Министерство цифровой трансформации запустит новую услугу єЗахист в приложении Дія. С ее помощью каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, а также в каких реестрах есть информация о них.

Об этом в своем Telegram сообщил министр Михаил Федоров. Он пояснил, что такое решение основано на огромном количестве новостей о "сливе данных украинцев", которые часто появляются в последнее время и вызывают вопросы и тревогу.

Министр добавил, что после появления подобной новости о "сливе данных" из Дії, эксперты тщательно исследовали ее суть.

"Мы активно изучаем все кейсы, это оказываются скомплектованные данные из разных источников, которых ранее было море в сети, часто из одного популярного банка. Это было еще до старта работы Минцифры и создания Дії", – подчеркнул он.

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Однако в министерстве решили создать новую услугу, с помощью которой украинцы самостоятельно смогут проверить, где и кем используются их данные.

"Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре", – добавил Федоров.

Напомним: после кибератаки на сайты украинского правительства и Дії в сети активно появляются объявления о продаже баз с якобы персональными данными граждан Украины. В частности, такое предложение было опубликовано на сайте Raidforums, где пользователь предлагал купить за 15 тысяч долларов личные данные миллионов украинцев.

В свою очередь в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что такие объявления – это провокация и продолжение гибридной войны против нашей страны. Их авторы намерены фейками подорвать доверие к власти и критической информационной инфраструктуре.

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