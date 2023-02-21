Как не замерзнуть ночью: что следует купить украинцам, чтобы спать в тепле при блекауте
Отопительный сезон в Украине еще не завершен, а массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре все еще возможны. В связи с этим в стране возможны отключения света – что особые неудобства вызовет вечером и ночью, когда многим украинцам придется засыпать в холодных квартирах. Впрочем, есть способы даже в таких условиях сделать постель теплой.
Так, можно использовать опыт туристов и купить спальник, рассказывает Visit Ukraine. Ведь если человек в нем не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно.
Для лучшего сохранения тепла вкладка для спальника должна быть из специальной ткани или микрофлиса. "В путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов", – говорится в материале.
Легче всего же согреться можно с помощью грелки. "Если у нет специальной, можно набрать в бутылку горячую воду", – советуют специалисты.
Еще больше согреться ночью, отмечается, поможет палатка. Авторы матриала объясняют: от дыхания она быстро нагреется, "поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели".
Какой едой запасаться
Также следует запастись едой – ведь при блекауте может исчезнуть возможность готовить пищу. Особенно у тех украинцев, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты.
"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть, даже если не можете приготовить теплое блюдо", – отмечают эксперты.
Они советуют украинцам сделать запас сухофруктов, орешков. А также:
- шоколада;
- энергетических батончиков;
- меда;
- сала;
- консерв и т.д.
Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в МВД рекомендуют делать запас на 2-3 суток. Хранить воду следует в закрытых емкостях, на которые рекомендуется повесить соответствующие бирки: обеззараженная для питья; для технических нужд; для хозяйственных нужд.
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