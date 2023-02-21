Как не замерзнуть ночью: что следует купить украинцам, чтобы спать в тепле при блекауте

Отопительный сезон в Украине еще не завершен, а массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре все еще возможны. В связи с этим в стране возможны отключения света – что особые неудобства вызовет вечером и ночью, когда многим украинцам придется засыпать в холодных квартирах. Впрочем, есть способы даже в таких условиях сделать постель теплой.

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Так, можно использовать опыт туристов и купить спальник, рассказывает Visit Ukraine. Ведь если человек в нем не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно.

Для лучшего сохранения тепла вкладка для спальника должна быть из специальной ткани или микрофлиса. "В путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов", – говорится в материале.

Легче всего же согреться можно с помощью грелки. "Если у нет специальной, можно набрать в бутылку горячую воду", – советуют специалисты.

Еще больше согреться ночью, отмечается, поможет палатка. Авторы матриала объясняют: от дыхания она быстро нагреется, "поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели".

Какой едой запасаться

Также следует запастись едой – ведь при блекауте может исчезнуть возможность готовить пищу. Особенно у тех украинцев, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты.

"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть, даже если не можете приготовить теплое блюдо", – отмечают эксперты.

Они советуют украинцам сделать запас сухофруктов, орешков. А также:

шоколада;

энергетических батончиков;

меда;

сала;

консерв и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в МВД рекомендуют делать запас на 2-3 суток. Хранить воду следует в закрытых емкостях, на которые рекомендуется повесить соответствующие бирки: обеззараженная для питья; для технических нужд; для хозяйственных нужд.

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