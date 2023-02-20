Какой едой запасаться на случай длительного отключения света: украинцам дали советы

Несмотря на стабилизацию ситуации с энергообеспечением в последнее время, энергетики предупреждают: отключения света могут вернуться. А на фоне вероятных ракетно-дроновых атак возможны и долговременные блекауты. В таком случае украинцы могут лишиться возможности готовить пищу. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

Видео дня

"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть, даже если не можете приготовить теплое блюдо", – отмечают эксперты Visit Ukraine.

Они советуют украинцам сделать запас сухофруктов, орешков. А также:

шоколада;

энергетических батончиков;

меда;

сала;

консерв и т.д.

Как готовить без света

Для приготовления горячей пищи эксперты советуют обзавестись газовой горелкой. С ее помощью, отмечается, можно:

разогреть или приготовить еду;

вскипятить воду.

При этом подчеркивается: при приготовлении еды таким способом лучше всего использовать посуду с маленьким объемом и тонкими стенками. Таким образом будет сэкономлен газ.

"Не рассчитывайте таким способом варить борщ для 10 человек. На горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Чтобы разнообразить меню, попробуйте готовые блюда в банках или сублимированные блюда", – советуют авторы материала.

Стоимость же газовой горелки разная. В частности, наименьшие стоят от 300 грн, а газовый баллон – от 200 грн. "Такого баллона хватит на неделю для 1-2 человек", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, есть и более дорогие опции. К примеру, бытовые баллоны от 2 л до 10 л объема, которые часто уже идут с горелкой. Они стоят от 2 500 грн, но работают гораздо дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в МВД рекомендуют делать запас на 2-3 суток. Хранить воду следует в закрытых емкостях, на которые рекомендуется повесить соответствующие бирки: обеззараженная для питья; для технических нужд; для хозяйственных нужд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!