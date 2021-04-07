Кабмин запустит механизм выдачи 8 тыс. грн госпомощи для ФОПов в "красных" зонах
Кабинет министров Украины вскоре запустит механизм выплаты госпомощи для ФОПов и наемных работников в "красных" зонах. Так, зарегистрироваться в портале "Дія" для получения средств можно будет уже на следующей неделе.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 апреля, выступление транслировалось на сайте Кабмина в YouTube. "Правительство по поручению президента уж разработало, а Верховная Рада утвердила механизм поддержки граждан и бизнеса в случае усиления карантинных мер, который предусматривает предоставление денежной помощи в размере 8 тыс грн", – сказал премьер.
Глава Кабмина отметил, что этот механизм уже работал зимой. Его возвращают в регионы, которые находятся в "красных" зонах.
Он также добавил, что власти сегодня должны принять решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от карантина в "красных зонах". Шмыгаль подчеркнул, что выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки в "Дія".
Напомним, в Украине для выплаты 8 тыс. грн на тех физлиц-предпринимателей и нанятых сотрудников, которые пострадали из-за карантина, потратят 2,9 млрд грн. Кабинет министров разработал порядок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что проблем с выплатой помощи предпринимателям, в том числе и компенсацией ФЛП по 8 тысяч гривен и их работникам, не будет.
В Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8 тыс. грн.