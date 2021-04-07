Кабмін запустить механізм видачі 8 тис. грн держдопомоги для 'ФОПів' у 'червоних' зонах

Кабінет міністрів України незабаром запустить механізм виплати держдопомоги для ФОПів і найманих працівників у "червоних" зонах. Так, зареєструватися в порталі "Дія" для отримання коштів можна буде вже наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 квітня, виступ транслювався на сайті Кабміну в YouTube. "Уряд на доручення президента вже розробив, а Верховна Рада затвердила механізм підтримки громадян та бізнесу в разі посилення карантинних заходів, який передбачає надання грошової допомоги в розмірі 8 тис. грн", – сказав прем'єр.

Глава Кабміну зазначив, що цей механізм уже працював узимку. Його повертають до регіонів, які перебувають у "червоних" зонах.

Він також додав, що влада сьогодні повинна ухвалити рішення, яке дозволить запустити механізм підтримки громадян і бізнесу, які постраждали від карантину в "червоних зонах". Шмигаль наголосив, що виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватися автоматично після подачі заявки в "Дія".

Нагадаємо, в Україні для виплати 8 тис. грн на тих фізосіб-підприємців та найманих працівників, які постраждали через карантин, витратять 2,9 млрд грн. Кабінет міністрів розробив порядок.

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