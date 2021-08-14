Кабмин расширил круг пострадавших от COVID-19 медработников, которым положена страховая выплата

Все медицинские работники, которые в 2020 году получили инвалидность в результате инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19, но не получили предусмотренную законом страховую выплату, теперь имеют право на такого вида госпомощь. Соответствующий проект постановления принят Кабинетом министром в среду, 11 августа.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проект разработан Министерством социальной политики по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как указывается в пояснительной записке к документу, необходимо обеспечить государственные гарантии социальной защиты тех работников, которые пострадали вследствие инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19 в 2020 году до момента вступления в силу Закона "О защите населения от инфекционных болезней" (12.05.2020 г), и в связи с этим не смогли получить соответствующую страховую выплату, предусмотренную этим Законом.

Видео дня

В частности, документом предусматривается, что медработники, которые получили инвалидность в 2020 году до принятия Закона "О защите населения от инфекционных болезней", имеют право на обращение в Фонд социального страхования (ФСС) для получения страховой выплаты в следующих размерах:

400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года (в 2020 году — 840 800 грн), — для лиц с инвалидностью I группы;

350-кратный размер прожиточного минимума (в 2020 году — 735 700 грн ) — для лиц с инвалидностью II группы;

300-кратный размер прожиточного минимума (в 2020 году — 630 600 грн) — для лиц с инвалидностью III группы.

Кроме этого, документом уточняется перечень документов, которые подаются в ФСС для получения страховой выплаты, и устанавливается, что право на ее получение появляется у заявителей с момента подачи в Фонд заявления и необходимых документов.

Также расширяется список иждивенцев умершего медработника, которые будут иметь право на такую выплату. Данный список пополнился неженатыми совершеннолетними детьми, которые являются лицами с инвалидностью с детства, а также неженатыми совершеннолетними детьми, которые обучаются на стационаре в высшем учебном заведении, но еще не достигли 23 лет.

Напомним, в июне прошлого года Кабмин утвердил Порядок осуществления единовременных выплат медработникам в результате инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19 и определил их размеры. Согласно данного Порядка, в случае смерти медицинского работника, которая наступила в результате его инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, проводится выплата в размере 750-кратного размера прожиточного минимума (в 2020 году — 1 576 500 грн). Указанные средства пропорционально распределяются между всеми лицами, которые имеют право на выплату и обратились за ее получением: члены семьи, родители, иждивенцы умершего медработника.

Как сообщал OBOZREVATEL: