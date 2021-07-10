Кабмин по просьбе Зеленского пересчитает пенсии военным: кому доплатят 2000 грн

Министерство социальной политике по инициативе президента Украины Владимира Зеленского разработало проект повышения пенсий военным. В результате с 1 июля 2021-го установят доплату в размере 2000 грн для почти 400 тыс. военных пенсионеров.

Кроме того, минимальная пенсия для военных составит 3854 грн, говорится в сообщении Офиса президента. "Для восстановления справедливоти по инициативе Владимира Зеленского Министерство социальной политики разработало решение по повышению выплат военнослужащим, которые находятся на пенсии. Соответствующее постановление Кабинет министров утвердит на следующем заседании", – говорится в заявлении.

Как утверждают в Офисе, из-за несовершенного законодательства, которое приняли в 2017 году, возникла существенная разница между пенсиями военных, которые вышли на заслуженный отдых до 2017 года и после.

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"Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности, предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен", – отмечают в ведомстве.

Также украинцы, которые выполнили требования по стажу, за каждый дополнительный год смогут получить дополнительную прибавку. До 1 июля ее размер составлял 17,7 грн в месяц за 12 месяцев, а после июля уже 18,5 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, всего в 2021-м ожидается еще три прибавки к пенсиям. Некоторые украинцы смогут получать почти на 1000 грн больше.