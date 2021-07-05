Пенсии в Украине пересчитают в 2021-м еще три раза: кому прибавят 800 грн

В Украине в 2021-м предусмотрено еще три этапа повышения пенсий. В результате больше будут получать пенсионеры старше 75 лет, а также те, кто получает минимальные и максимальные выплаты.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины. Так, с октября 2021-го повысят на 400 грн выплаты всем украинцам, которые достигли возраста 75 лет, но при этом младше 80-ти. Эту прибавку обещали ввести еще летом, но для экономии новшество перенесли.

В декабре 2021-го ожидается сразу несколько пересмотров пенсий:

из-за повышения минимальной зарплаты с 6 до 6,5 тыс. грн больше будут получать те украинцы, которые достигли 65-летия и имеют низкие выплаты. Они по закону могут претендовать на минимальный размер пенсии в размере 40% от минимальной зарплаты. Сейчас это 2,4 тыс. грн, а с 1 декабря – 2,6 тыс. грн.

из-за повышения прожиточного минимума вырастут минимальные и максимальные пенсии для всех. Первая сумма увеличится с 1854 грн до 1934, а вторая с 18 540 до 19 340 грн соответственно. Также с 18,5 до 19,3 грн увеличится прибавка за "сверхстаж" (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

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Отметим, даже с учетом всех грядущих перерасчетов, львиная доля украинцев останется за чертою бедности. Фактически прожиточный минимум, по данным Минсоцполитики, составляет 3,6 тыс. грн. И всех украинцы за заслуженном отдыхе, которые получают меньше, находятся за чертою бедности.

Как писал OBOZREVATEL: