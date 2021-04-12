Кабмин лишил некоторых ФОПов права на "карантинную" выплату: 8 тысяч получат не все

Кабинет министров обновил перечень видов деятельности, которые могут претендовать на помощь в размере 8 тыс. грн в связи с локдауном в "красных" зонах. В частности, из этого перечня изъяты ряд позиций.

Это следует из принятого Кабмином постановления № 328, опубликованном на правительственном портале. Документ был принят на заседании КМУ в среду, 7 апреля.

В частности, согласно постановлению, из перечня изъяты:

розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;

гостиницы и другие учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другого временного проживания);

ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий;

ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления.

Вместе с тем, на помощь может претендовать розничная торговля скобяными изделиями, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах.

Напомним, выплату помощи ФОПам и наемным работникам в размере 8 тысяч грн могут получить в регионе, где действуют дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия ("красная" зона). Как и в декабре 2020 года, заявки формируются и подаются через портал "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения.

Заявки следует подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мер. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта, адрес регистрации места жительства заявителя, номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

При этом, по 8 тыс гривен госпомощи получат только те ФОПы и наемные работники предприятий, основной вид экономической деятельности которых входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Не подпадают под действиие программы те ФОПы, которые не уплатили все налоги за последний квартал, а также те наемные работники, средняя заработная плата которых превышает 30 тысяч грн. в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, семьям физических лиц-предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина, будут платить 2 тысячи гривен помощи на ребенка. На выплату такой помощи могут рассчитывать ФЛП упрощенной системы первой и второй группы на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.