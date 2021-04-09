Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в транспорте: какие изменения готовят льготникам

Министерство социальной политики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Это позволит уравнять права тех граждан, которые живут в больших городах и постоянно пользуются многими видами транспорта, и теми, кто живет в небольших населенных пунктах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель Министра соцполитики Виталий Музиченко. В ведомстве уже разработан документ, предусматривающий замену льгот соответствующими выплатами.

По словам замминистра, в Украине есть 8 разных законов, которые регламентируют право на льготный проезд в транспорте для 2,4 млн граждан. Но эти люди живут совершенно в разных регионах страны и имеют разный доступ к транспортной инфраструктуре. "Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум к 4 видам транспорта – городскому, пригородному, междугородному и т.д. Если такой льготник работает, то он использует это право на полную. С другой стороны, если человек проживает в сельской местности и, по сути, там пригородный транспорт работает в режиме 2 или 3 раза в неделю, то у такого человека в принципе нет доступа к инфраструктуре", - отметил Музиченко.

Чиновник уверен, что идея монетизации льготного права на проезд способна решить эту проблему. При этом происходить она будет для всех одинаково, независимо от того, пользуется льготник транспортом или нет. Учитывая, что на сегодняшний день расходы на льготный проезд в транспорте переведены децентрализацией на местные бюджеты, то монетизация льгот на проезд в общественном транспорте будет отдана на усмотрение местных властей, объяснил Музиченко.

Чиновники на местах самостоятельно будут определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета. "Форма монетизация может быть абсолютно разная – это могут быть наличные выплаты, это могут быть зачисленные средства на карту или зачисленные поездки на карточку. Учитывая, что в отдельных населенных пунктах развиваются электронные системы оплаты проезда, учета и т.д., то орган местного самоуправления должен решать все эти вопросы самостоятельно", - резюмировал замминистра.

Напомним, 11 февраля на сайте Минсоцполитики был обнародован для обсуждения проект постановления Кабмина "Некоторые вопросы предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме". Согласно документу, местные власти будут сами решать, вводить монетизацию льгот или нет, то есть монетизация не будет обязательной.

Если чиновники на местах решат не внедрять такой механизм, то будет действовать прежний порядок предоставления льгот, при котором компенсацию из местных бюджетов за предоставление льготного проезда получают автотранспортные предприятия. Если же будет принято решение монетизировать транспортную льготу, то проехаться по удостоверению льготника уже не получится. Придется оплачивать проезд полностью на общих основаниях. Эти траты потом должны компенсироваться льготнику либо наличными деньгами, либо переводом на банковскую карту.

В частности, как предусмотрено документом, льготы в наличной форме будут на проезд в городском, пригородном и междугороднем сообщении. При этом на городских и пригородных маршрутах будет предоставляться денежная выплата, а на междугородних — компенсация, то есть та же выплата, но уже после осуществления поездки.

Пенсионеры и люди, имеющие право на государственную социальную помощь, будут получать выплаты автоматически — на свой счет в банке или по почте, а все остальные льготники получат деньги только после того, как подадут в местные органы власти соответствующие заявления.

Кабмин также предусмотрел и компенсацию в случае, если льготник, проживающий в регионе, в котором проведена монетизация, захочет воспользоваться льготой в другом регионе, где такой монетизации нет. Ему следует подтвердить поездку билетом, в котором должны быть указаны ФИО пассажира, дата и населенный пункт, а также поставлена печать автотранспортного предприятия. Если льготник не получил выплаты или компенсации, то он может обратиться в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесены законопроекты, которыми планируется провести в Украине транспортную реформу. В случае ее успешной реализации будет ликвидирована дискриминация льготных категорий пассажиров.