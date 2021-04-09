Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд в транспорті: які зміни готують пільговикам

Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців. Це дозволить зрівняти права тих громадян, які живуть у великих містах і постійно користуються багатьма видами транспорту, і тими, хто живе в невеликих населених пунктах.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник Міністра соцполітики Віталій Музиченко. У відомстві вже розроблений документ, який передбачає заміну пільг відповідними виплатами.

За словами заступника міністра, в Україні є 8 різних законів, які регламентують право на пільговий проїзд у транспорті для 2,4 млн громадян. Але ці люди живуть зовсім в різних регіонах країни і мають різний доступ до транспортної інфраструктури. "Якщо ми говоримо про пільговиків, які проживають в Києві чи Харкові, вони мають право доступу як мінімум до 4 видів транспорту – міського, приміського, міжміського і т.д. Якщо такий пільговик працює, то він використовує цим правом на повну. З іншого боку , якщо людина проживає в сільській місцевості і, по суті, там приміський транспорт працює в режимі 2 або 3 рази на тиждень, то у такої людини в принципі немає доступу до інфраструктури ", - зазначив Музиченко.

Чиновник упевнений, що ідея монетизації пільгового права на проїзд здатна вирішити цю проблему. При цьому, відбуватися вона буде для всіх однаково незалежно від того, користується пільговик транспортом чи ні. З огляду на, що на сьогоднішній день витрати на пільговий проїзд в транспорті переведені децентралізацією на місцеві бюджети, то монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті буде передана на розсуд місцевої влади, пояснив Музиченко.

Чиновники на місцях самостійно визначатимуть форму такої монетизації, розміри і періодичність виплат залежно від можливостей місцевого бюджету. "Форма монетизація може бути абсолютно різна – це можуть бути готівкові виплати, це можуть бути зараховані кошти на карту або зараховані поїздки на картку. З огляду на те, що в окремих населених пунктах розвиваються електронні системи оплати проїзду, обліку і т.д., то орган місцевого самоврядування повинен вирішувати всі ці питання самостійно", - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, 11 лютого на сайті Мінсоцполітики був оприлюднений для обгооворення проєкт постанови Кабміну "Деякі питання надання пільг по оплаті проїзду окремим категоріям громадян у грошовій формі". Згідно з документом, місцева влада самостійно буде вирішувати, вводити монетизацію пільг чи ні, тобто монетизація не буде обов'язковою.

Якщо чиновники на місцях вирішать не запроваджувати такий механізм, то буде діяти діючий порядок надання пільг, при якому компенсацію з місцевих бюджетів за надання пільгового проїзду отримують автотранспортні підприємства. Якщо ж буде прийнято рішення монетизувати транспортну пільгу, то проїхатися по посвідченню пільговика вже не вийде. Доведеться оплачувати проїзд повністю на загальних підставах. Ці витрати потім мають компенсуватися пільговику або готівкою, або переказом на банківську карту.

Зокрема, як передбачено документом, пільги в готівковій формі будуть на проїзд в міському, приміському та міжміському сполученні. При цьому на міських і приміських маршрутах буде надаватися грошова виплата, а на міжміських - компенсація, тобто та ж виплата, але вже після здійснення поїздки.

Пенсіонери і люди, які мають право на державну соціальну допомогу, будуть отримувати виплати автоматично - на свій рахунок у банку або поштою, а всі інші пільговики отримають гроші тільки після того, як подадуть до місцевих органів влади відповідні заяви.

Кабмін також передбачив і компенсацію в разі, якщо пільговик, який проживає в регіоні, в якому проведена монетизація, захоче скористатися пільгою в іншому регіоні, де такий монетизації немає. Йому слід підтвердити поїздку квитком, в якому повинні бути вказані ПІБ пасажира, дата і населений пункт, а також поставлена печатка автотранспортного підприємства. Якщо пільговик не отримав виплати або компенсації, то він може звернутися до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, До Верховної Ради внесено законопроєкти, якими планується провести в Україні транспортну реформу. У разі її успішної реалізації буде ліквідована дискримінація пільгових категорій пасажирів.