К пенсиям в Украине могут прибавить 1500 грн: кто может рассчитывать

На март 2023 года в Украине запланировано осовременивание пенсий. В результате этого пенсионеры получат прибавку к выплате в 1 500 грн. Однако не все – лишь те, у кого расчетный размер пенсии составляет 6 250 грн. И только в случае, если осовременивание проведут по действующим и предусмотренным законам правилам.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, повышение выплат будет индивидуальным. Однако в целом с учетом уровня инфляции и размера роста зарплат, индексацию пенсий в Украине с 1 марта должны провести в размере 24% (впрочем, точная цифра пока не озвучена).

В таком случае при пенсии в 6 250 грн прибавка составит 1 500 грн. Однако, если расчетный размер пенсии значительно меньше, чем минимальная выплату, индексация, отмечается в материале, может таких пенсионеров не коснется. А если он близок к фактическому, размер повышения составит около 24%.

Сами же 24% взялись из соответствующей формулы расчета повышений. "Половину от роста зарплат за прошедшие три года прибавляют к половине от уровня инфляции. Половина от суммы этих показателей – 24%", – говорится в материале.

Какие пенсии в Украине

В настоящее же время более трети украинских пенсионеров – 39% – получают выплаты в менее 3 000 грн. При этом пенсии почти 1% украинцев составляют менее 2 000 грн. Тем не менее:

от 3 001 грн до 4 000 грн получают 23,5% пенсионеров;

от 4 001 грн до 5 000 грн – 11,4%;

от 5 001 грн до 10 000 грн – 19,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, у украинских пенсионеров могут забрать часть пенсии. Однако не у всех – только у кого возникла переплата пенсии по их же вине. Одна из причин – несвоевременное уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве.

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