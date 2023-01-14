Каждый третий украинский пенсионер получает менее 3 тыс. грн: где платят больше всего

Более трети украинских пенсионеров – 39% – получают выплаты в менее 3 000 грн. При этом пенсии почти 1% украинцев составляют менее 2 000 грн. В то же время выплаты 6,9% пенсионеров превышают 10 000 грн. Самые же высокие пенсии получают киевляне – в среднем, 6 231 грн.

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Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. Согласно им:

от 3 001 грн до 4 000 грн получают 23,5% пенсионеров;

от 4 001 грн до 5 000 грн – 11,4%;

от 5 001 грн до 10 000 грн – 19,1%.

"Подавляющее большинство украинских пенсионеров – 77% – получают пенсию через банки. При этом за год их количество увеличилось на 7%", – рассказали аналитики, отметив, что практически все пенсии украинцы получают через:

ПриватБанк – 53%;

Ощадбанк – 37%.

Где платят самые высокие пенсии

По данным специалистов, самые высокие выплаты получают жители Киева – в среднем, 6 231 грн. Далее идут пенсионеры:

Донецкой области – 5 749 грн;

Луганской – 5 309 грн.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области. Здесь размер выплаты составляет 3 490 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, у украинских пенсионеров могут забрать часть пенсии. Однако не у всех – только у кого возникла переплата пенсии по их же вине. Одна из причин – несвоевременное уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве.

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