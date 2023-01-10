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В Украине у пенсионеров могут забрать часть выплаты: за что и кому приготовиться

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Украине у пенсионеров могут забрать часть выплаты

У украинских пенсионеров могут забрать часть пенсии. Однако не у всех – только у кого возникла переплата пенсии по их же вине. Одна из причин – несвоевременное уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве.

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Переплата пенсии – это сумма с учетом надбавок, повышений, сумм индексации и других доплат, выплаченная свыше установленного законодательством размера. Чаще всего она, объясняет "На пенсии", может возникнуть, в частности, в случае трудоустройства пенсионера или открытия им бизнеса.

  • В таком случае перерасчет при повышении размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, не предусмотрен.
  • На время работы пенсионеру не предусмотрены доплаты за сверхнормативный страховой стаж.
  • Доплата 150 грн на содержание детей до 18 лет, полагающаяся неработающим пенсионерам, тем, у кого работа есть, не предоставляется.

"При назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщают о его обязанности в случае трудоустройства в течение 10 дней предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда. Если пенсионер самостоятельно не сообщит о трудоустройстве, все равно станет об этом известно... Чтобы избежать переплат, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства придется вернуть", – отметили аналитики.

Также пенсионерам по закону могут урезать часть пенсии, а средства направлять на погашение задолженности или выполнения обязательств. Забрать могут до 50% выплаты:

  • на содержание членов семьи (алименты);
  • возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;
  • возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;
  • возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среди миллионов вынужденных переселенцев значительная часть – пенсионеры. Некоторые их них для получения выплат (те, кто получал пенсии наличными) должны подать заявление, чтобы получать деньги на карту.

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