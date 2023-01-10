В Украине у пенсионеров могут забрать часть выплаты: за что и кому приготовиться

У украинских пенсионеров могут забрать часть пенсии. Однако не у всех – только у кого возникла переплата пенсии по их же вине. Одна из причин – несвоевременное уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве.

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Переплата пенсии – это сумма с учетом надбавок, повышений, сумм индексации и других доплат, выплаченная свыше установленного законодательством размера. Чаще всего она, объясняет "На пенсии", может возникнуть, в частности, в случае трудоустройства пенсионера или открытия им бизнеса.

В таком случае перерасчет при повышении размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, не предусмотрен.

На время работы пенсионеру не предусмотрены доплаты за сверхнормативный страховой стаж.

Доплата 150 грн на содержание детей до 18 лет, полагающаяся неработающим пенсионерам, тем, у кого работа есть, не предоставляется.

"При назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщают о его обязанности в случае трудоустройства в течение 10 дней предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда. Если пенсионер самостоятельно не сообщит о трудоустройстве, все равно станет об этом известно... Чтобы избежать переплат, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства придется вернуть", – отметили аналитики.

Также пенсионерам по закону могут урезать часть пенсии, а средства направлять на погашение задолженности или выполнения обязательств. Забрать могут до 50% выплаты:

на содержание членов семьи (алименты);

возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среди миллионов вынужденных переселенцев значительная часть – пенсионеры. Некоторые их них для получения выплат (те, кто получал пенсии наличными) должны подать заявление, чтобы получать деньги на карту.

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