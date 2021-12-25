К пенсиям украинцев добавляют по 10%: кто может рассчитывать на надбавки

В Украине после декабрьского повышения прожиточного минимума выросли не только минимальные и максимальные пенсии, но и некоторые надбавки пенсионерам. В частности, это размер доплаты за переработанные годы и надбавки донорам. Правда, повышение оказалось несущественным: доплата за стаж сверхнормы выросла лишь на 80 копеек (!), до 19,34 грн за каждый год, а Почетным донорам в месяц добавляют по 239,3 грн, на 9,9 грн больше.

О правилах украинцам напомнили юристы профильного издания "НаПенсии". В качестве примера они рассчитали надбавки и доплаты для пенсионерки, у которой есть 51 год стажа и звание Почетного донора. Получилось, что женщине ежемесячно доплачивают 838,84 грн.

Почетные доноры имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. С декабря 2021 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2393 грн.

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Следовательно, надбавка донорам – 239,3 грн. Эта сумма не зависит ни от возраста получателя, ни от его стажа – она меняется только с обновлением прожиточного минимума.

Следующего повышения прожиточного минимума, к слову, придется ждать до июля 2022 года – это заложено в госбюджет. Тогда доплата донорам вырастет на 20,7 грн, до

Размер доплаты за "лишние" годы работы (свыше 20 лет для женщин и 25 – для мужчин) зависит от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (пенсионеров). Он ниже, чем для трудоспособных и составляет с 1 декабря 1934 грн.

За каждый год сверхнормативного стажа насчитывается по 1% от этой суммы, т.е. по 19,34 грн. Таким образом, при 31 годе сверхстажа прибавка составит 31% от прожиточного минимума для пенсионеров – 599,54 грн.

Также прибавки к пенсиям теперь получают те украинцы, которые достигли 75-летия. Они могут рассчитывать на прибавку до 400 грн. Ранее доплату в размере 500 грн также установили тем, кто достиг 80 лет.

А с 1 октября 2022 года украинские пенсионеры в возрасте 70-75 лет тоже будут получать прибавки. Выплаты для них составят 300 грн в месяц.

Важно, что для прибавки нужно выполнить минимальные требования по стажу. Для мужчин это 25 лет, а для женщин – 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджет-2022 предусматривает всеобщую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года, а также доплаты военным пенсионерам и чернобыльцам. Впрочем, уже выяснилось, что денег на это может не хватить.