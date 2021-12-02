Украинцы заплатят по 12 тыс., а минималку фактически заморозили: что нужно знать о госбюджете-2022

В 2022 году в Украине главной статьей расходов станет погашение и обслуживание кредитов. Минималку повысят всего на 200 грн и только с октября (!). Фактически весь год размер зарплат будет замороженным, а пенсии вырастут лишь на 159 грн. Также урежут и финансирование многих министерств. В целом, новый бюджет напоминает бюджет должника, которому приходится экономить на базовых потребностях, чтобы хоть как-то управлять своими кредитами.

Главный финансовый документ Украины приняли в Верховной Раде в четверг, 2 декабря. "За" проголосовали 268 нардепов, 215 из которых – представители "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименное голосование, доскрольте новость до конца).

Подробнее о главных нюансах госбюджета-2022, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главная по объемам расходная часть – погашение и обслуживание долгов. Речь идет о 574,7 млрд грн, если эту сумму разделить на все население страны, окажется, что за год своими налогами придется отдать 12,3 тыс. грн. Если же считать только экономически активное население (от 15 до 59 лет), то сумма составит почти 23 тыс. грн.

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"Дыра" в Пенсионном фонде при этом составит около 200 млрд грн. Даже при условии незначительного повышения пенсий, каждый украинец своими налогами должен отдать "на пенсии" по 4,5 тыс. грн. И это без учета единого соцзвзноса. Главнач причина такой ситуации – около 40% официально работающих показывают налоговой только минимальную зарплату, а остальное получают в конвертах.

ВВП +3,8%;

Инфляция 6,2% (7,2% в среднем к 2021-му);

Средняя зарплата – 15 258 грн (была 13 632 грн);

Уровень безработицы – 8,5% (было 9,2%);

Средний курс доллара – 28,6 грн/$.

Минимальная пенсия увеличится всего на 159 грн. В июле ее повысят с 1934 до 2027 грн, а в декабре еще до 2093 грн. Как отмечают в Главном научно-экспортном управлении Верховной Рады, "размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей – величины достаточной для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья".

И таким размером минимальной пенсии Кабмин, который и разрабатывал проект бюджет, фактически нарушил 1 ст. 20 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", согласно которому он должен принимать меры по повышению реальных доходов населения и обеспечивать социальную защиту граждан.

Сэкономили в правительстве и на минимальной зарплате. Ее увеличат всего на 200 грн до 6700 грн (или 3%) и только с октября. И это при том, что инфляция при самых скромных прогнозах составит более 6%. Это фактически означает снижение реального размера зарплат украинцев. Правда, пообещалисущественно повысить зарплаты медиков. По новым расчетам в 2022-м врач будет зарабатывать не менее 20 тыс. грн, средний медперсонал – 13,5 тыс. грн.

Обещают прибавку также и студентам. Их стипендии долгое время существенно не пересматривали. В 2022-м обещают платить от 2 тыс. грн студентов высших учебных заведений, и от 1250 грн – в профтехучилищах. Для сравнения, последние в 2021-м получают всего 480 грн.

Стоимость доллара, согласно заложенному в проект бюджета показателю, составит 28,6 грн/$. Здесь стоит учесть, что, как показал опыт прошлых лет, правительство чаще всего ошибается с прогнозами стоимости валюты. В этом году курс также должен был достичь 28 грн/$, однако на данный момент колеблется ниже 27 грн/$.

Если стоимость доллара, которую предусмотрели в бюджете, выдержать не удастся, то появится риск срыва и всего выполнения главного финансового документа страны.

Как пересмотрят бюджеты ведомств:

Министерство инфраструктуры – увеличится с 987,3 до 1,64 млрд грн;

Государственное агентство автомобильных дорог – с 4,4 до 5,4 млрд грн;

Верховная Рада – с 2,82 до 2,53 млрд;

Государственное управление делами – с 3,22 до 2,85 млрд грн;

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина – с 2,53 до 2,7 млрд;

МВД – с 98,3 до 98,2 млрд;

Конституционный Суд – с 318,5 до 313,7 млн грн;

Верховный суд – с 2,35 до 2,23 млрд грн;

Министерство образования и науки – с 103,7 до 114,8 млрд грн;

Минздрав – с 165,8 до 191,2 млрд;

Пенсионный фонд – с 195,3 до 200,6 млрд грн;

Минцифры – с 456,3 млн до 1,5 млрд;

Управление госохраны – с 1,65 до 1,82 млрд;

СБУ – с 15 до 16,05 млрд грн.

"За последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как будет в 2022 году. 140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов – это именно инвестиции в развитие экономики. Предусмотрены средства и на программы льготного кредитования, и доступную ипотеку для всех украинцев", – пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Павел Кухта, бывший и.о министра экономики уверен: это довольно неплохой бюджет, дефицит снижен до 3,5% от ВВП и мы переходим к так называемому первичному профициту: "Мы меньше берем в долг, чем отдаем долгов по процентам. Не накапливаем долги, а снижаем уровень. Это правильная стратегия, – говорит Кухта. – Мы шли по этому пути последние несколько лет до ковида. Он позволил нам стабилизировать экономику и относительно спокойно пройти ковидный кризис".

В то же время, по словам Кухты, есть в нем и недостатки. В частности, большая зависимость расходов на безопасность и оборону от внешней помощи. А также зависимость некоторых категорий расходов, в основном капитальных (государственных инвестиций), от "антиолигархического законопроекта" №5600.

"Этот законопроект предусматривает повышение налогов. Против него выступали многие бизнесмены и экономисты, ведь в нем имелось немало проблемных моментов для малого и среднего бизнеса. Законопроект №5600 нужно доработать до приемлемого для бизнеса и экономики состояния", – пояснил эксперт.

Стоит отметить, что голосв "Слуг народа", несмотря на то, что они составляют большинство парламента, для принятия бюджета не хватило бы. Они в очередной раз образовали своеобразную коалицию с двумя оппозиционными группами. Так, "За майбутнє" дали 21 голос и "Довіра" – 19.

К слову, доходы бюджета ко второму чтению выросли на +55 млрд грн (или на 4,4% в целом по общему и специальному фондам) до 1.311 млрд грн. Налоговые поступления выросли на +64 млрд грн (5,8%) до 1.167 млрд грн. Также произошло уменьшение плана поступления НДФЛ на 11 млрд грн (6,8%) до 150 млрд грн.

Неналоговые поступления снизились на 9,3 млрд грн (5,8%) до 142 млрд грн. Это произошло за счет уменьшения плана поступлений от НБУ на 11 млрд. грн. (44%) до 14 млрд грн.