Украинцам пересчитали пенсии: кто получит на 800 грн больше, а кто не почувствует прибавку

В Украине прожиточный минимум для нетрудоспособных с 1 декабря увеличился с 1854 до 1934 грн. Максимальная выплата при этом выросла на 800 грн до 19 340 грн. Незначительно повысили и надбавку за стаж сверхнормы – на 80 копеек (!) до 19,34 грн за каждый год.

Это предусмотрено бюджетом ПФУ на 2021 год. Также прибавки получат те украинцы, которые уже достигли 75-летия. Ранее такую же дали тем, кто достиг 80 лет. Они могут рассчитывать на прибавку до 400 грн.

Кто получит прибавку:

тех, кто получает максимальную выплату;

тех, кто получает минимальную выплату;

тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия;

тех, кто имеет доплату за стаж сверх нормы;

тех, кто достиг возраста от 75 до 80 лет.

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Отметим, в Украине прожиточный минимум для пенсионера составляет с 1 декабря 1934 грн. Однако фактический прожиточный минимум (его считает Минсоц) составляет 3700 грн. То есть фактически львиная доля украинских пенсионеров остаются за чертою бедности.

Самую большую пенсию получают судьи (больше 90 тыс. грн в месяц). А вот для всех остальных размер выплат ограничен 10 прожиточными минимумами. С 1 декабря эта цифра составляет 19340 грн. Однако чтобы получать такую выплату, "белая" зарплата должна быть примерно в 7 раз выше средней.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.