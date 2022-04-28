Из-за войны многие украинцы потеряли работу и не могут найти новую – исследование

Несмотря на продолжающиеся военные действия, украинцы возвращаются к работе. По состоянию на конец апреля-2022, среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% – в марте же таких было 46%. Возросло и количество работающих в привычном режиме – с 23% до 32%. В то же время, 39% тех, кто имел работу до войны, до сих пор не нашли новую.

Об этом говорится в полученных OBOZREVATEL результатах исследования соцгруппы "Рейтинг". Согласно ему:

24% украинцев сейчас работают частично или удаленно;

3% начали работать на новой работе.

"Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей – около 60%. Среди жителей юга работают 52%, востока – около 40%. Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и на востоке. В то же время на западе страны с начала апреля ситуация стабилизировалась", – говорится в исследовании.

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Потерявшие работу украинцы верят, что смогут вернуться на прежнее место

Вместе с тем, 39% тех, кто имел работу до войны, до сих пор не нашли новое место занятости. Однако отрадно, что количество таких людей уверенно сокращается:

в марте их было 53%;

в начале апреля – 41%.

Кроме того, 54% потерявших работу на время войны, верят, что смогут вернуться на прежнее место. Не верят в это 40%. "Последних больше всего среди жителей сел, людей старшего возраста и женщин", – отметили аналитики.

Люди готовы менять работу

Две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место занятости. Кроме того:

58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию;

49% готовы работать в другом регионе страны.

Как проходило исследование

Опрос был проведен 26 апреля 2022 года среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено было 1 000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за время развязанной Россией войны средняя предлагаемая зарплата в Украине снизилась на 10%. Так, в апреле средняя заработная плата во всех открытых вакансиях составляет 18,7 тыс. грн.