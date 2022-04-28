Из-за войны многие украинцы потеряли работу и не могут найти новую – исследование
Несмотря на продолжающиеся военные действия, украинцы возвращаются к работе. По состоянию на конец апреля-2022, среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% – в марте же таких было 46%. Возросло и количество работающих в привычном режиме – с 23% до 32%. В то же время, 39% тех, кто имел работу до войны, до сих пор не нашли новую.
Об этом говорится в полученных OBOZREVATEL результатах исследования соцгруппы "Рейтинг". Согласно ему:
24% украинцев сейчас работают частично или удаленно;
3% начали работать на новой работе.
"Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей – около 60%. Среди жителей юга работают 52%, востока – около 40%. Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и на востоке. В то же время на западе страны с начала апреля ситуация стабилизировалась", – говорится в исследовании.
Потерявшие работу украинцы верят, что смогут вернуться на прежнее место
Вместе с тем, 39% тех, кто имел работу до войны, до сих пор не нашли новое место занятости. Однако отрадно, что количество таких людей уверенно сокращается:
в марте их было 53%;
в начале апреля – 41%.
Кроме того, 54% потерявших работу на время войны, верят, что смогут вернуться на прежнее место. Не верят в это 40%. "Последних больше всего среди жителей сел, людей старшего возраста и женщин", – отметили аналитики.
Люди готовы менять работу
Две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место занятости. Кроме того:
58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию;
49% готовы работать в другом регионе страны.
Как проходило исследование
Опрос был проведен 26 апреля 2022 года среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено было 1 000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за время развязанной Россией войны средняя предлагаемая зарплата в Украине снизилась на 10%. Так, в апреле средняя заработная плата во всех открытых вакансиях составляет 18,7 тыс. грн.