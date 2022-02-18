Хлеб в Украине дорожает уже несколько месяцев подряд: что будет дальше

В феврале цены на хлеб в Украине выросли по сравнению с январем на 2,5 грн. Таким образом, его стоимость неуклонно растет уже третий месяц подряд. А если взять во внимание, когда последний раз цена снижалась по сравнению с предыдущим месяцем (а не оставалась на том же уровне), то вообще 6-й. Более того, по прогнозам, подорожание продлится минимум до сентября-2022.

Согласно данным издания "Минфин", средняя цена хлеба пшеничного (650 грамм) по состоянию на 16 февраля составляла 27,7 грн. Это на 2,5 грн больше, чем в январе, когда его цена была 25,2 грн. До этого же цена менялась так:

декабрь-2021 – 24,7 грн;

ноябрь-2021 – 24,7 грн;

октябрь-2021 – 24,25 грн;

сентябрь-2021 – 23,4 грн;

август-2021 – 22,95 грн;

июль-2021 – 22,95 грн (единственное снижение цены за последнее время);

июнь-2021 – 23,01 грн.

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В свою очередь, глава Союза украинского селянства Иван Томич прогнозирует, что хлеб в Украине будет неуклонно дорожать, по крайней мере, до сентября 2022 года. По его словам, причин для этого две:

сложная ситуация с мукой;

стоимость энергоносителей.

В то же время он подчеркнул: в следующем году ситуация может оказаться еще напряженнее. Поскольку в 2022-м ожидается меньший урожай зерновых, чем в 2021-м.

"В 2022 году я прогнозирую меньший урожай пшеницы в сравнении с 2021 годом. Осторожно оценивая посевы, перезимовку, добавляется и критическая ситуация, которой не было за 20 лет, с внесением азотных и в целом минеральных удобрений для подкормки озимых", – отметил эксперт.

Сколько стоит хлеб в столичных супермаркетах

В супермаркетах Киева, по состоянию на 18 февраля, стоимость пшеничного хлеба (650 грамм) установилась на уровне 27,09-28,69 грн. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина увеличивает продажу зерна за границу. По состоянию на 9 февраля, зерновых и зернобобовых культур продано почти 40 млн тонн. Это на 10 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. По словам же экспертов, еще по состоянию на конец января из Украины было вывезено более 90% продовольственного зерна – того, из которого пекут хлеб.